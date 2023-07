Dal 21 agosto arriva l’autovelox con multe salate 

Gli autovelox per le vie di Nuoro inizieranno ad operare dal 21 agosto. Ad annunciarlo, l’amministrazione comunale e il comandante della polizia locale, Massimiliano Zurru.

Per i primi 15 giorni verrà verificata e provata l’attrezzatura, poi fioccheranno le sanzioni a partire da 42 euro se si superano di 10 chilometri all’ora i limiti, fino ad arrivare a mille e 126 euro col ritiro della patente e la sospensione sino ad un anno se si supera di 60 chilometri all’ora il limite.

«Le strade interessate dai controlli saranno quelle a più alto tasso di incidentalità - fa sapere la polizia locale - e le postazioni opportunamente segnalate da segnaletica mobile di preavviso con la scritta “controllo elettronico della velocità”». Sul sito web www.comune.nuoro.it, sezione avvisi, sarà possibile visualizzare il calendario con i giorni e luoghi in cui saranno operativi gli strumenti per il controllo. Gli incidenti con feriti e vittime della strada spesso sono dovuti ad una serie di comportamenti scorretti, come eccesso di velocità, distrazioni, guida pericolosa, uso di cellulare, mancato rispetto della precedenza e della distanza di sicurezza, o la giuda sotto effetto dell’alcol o di sostanze stupefacenti.

