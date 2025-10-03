Dal 2028 le crociere faranno sempre tappa nell’isola 

Si è conclusa la prima esperienza di crociera nel Sulcis Iglesiente. Ieri è stata l’ultima tappa della Msc Explora nelle acque dell’isola di San Pietro: cinque arrivi, uno al mese da giugno ad ottobre, con la nave ancorata alla fonda in rada e i passeggeri trasportati sull’isola a bordo dei tender. Un’esperienza che ha lasciato il segno nella compagnia: «Dal 2028 – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – Carloforte sarà una tappa inserita strutturalmente negli itinerari. Una decisione che non era scontata, grazie a tutta la comunità è diventato possibile». L’isola infatti, in primis con gli operatori commerciali e le attività collegate al turismo, si è fatta trovare pronta per l’arrivo dei croceristi. Cinque tappe apprezzate, tanto da inserire Carloforte nei futuri itinerari della crociera nel Mediterraneo. A stagione conclusa qual è il bilancio per Carloforte? «Un’esperienza positiva, che ha portato solo benefici per la nostra isola – dice il sindaco – i numeri degli ospiti sono del tutto compatibili con la nostra realtà>. Per i prossimi due anni, dunque, niente crociere ma dal 2028 Carloforte entrerà stabilmente tra le tappe delle crociere di lusso nelle destinazioni del Mediterraneo.

