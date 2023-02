È ai blocchi di partenza un nuovo servizio sanitario per la comunità di Neoneli. Sarà operativo dal 2 marzo un centro per i prelievi. A ospitare il servizio, la cui gestione è stata affidata alla Cooperativa sociale l’Arca, con sede a Ghilarza, per un importo annuale di 12.000 euro, sarà l’ambulatorio comunale accanto al Municipio. Sarà attivo ogni giovedì dalle 7.30 alle 9.30, e verrà supportato – per gli aspetti legati alla trasmissione delle impegnative e l’eventuale pagamento del ticket – dallo sportello Barigadu Solidale, operativo a Casa Cultura ogni giovedì dalle 15 alle 18 e curato dall’Unione dei Comuni del Barigadu.

«Stiamo vivendo un momento particolare dove stanno venendo meno diversi servizi essenziali come quello del medico di base, per cui come Amministrazione abbiamo pensato di creare un servizio, che non sostituisce certamente quelli mancanti, ma che offre comunque ai cittadini un piccolo sollievo», sottolinea il sindaco Salvatore Cau. E aggiunge: «Siamo amareggiati perché ci sentiamo sempre più cittadini di serie B, ma noi non ci arrendiamo. La Regione, in tutti questi anni, non è mai riuscita a promuovere politiche che almeno potessero fare da tampone a questa situazione emergenziale, e un Comune, con l’organico ridotto all’osso e con esigue disponibilità finanziarie, non può sostituirsi nello svolgimento di questo genere di servizi. Ci tengo comunque a ringraziare il direttore generale della Asl di Oristano Angelo Serusi, il direttore del distretto Ghilarza-Bosa Sergio Obinu e il direttore laboratorio analisi Roberto Irde per la collaborazione offerta».

