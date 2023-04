Dal 2 maggio il festival del Mediterraneo 

Torna in città l’appuntamento del Festival della Letteratura del Mediterraneo, giunto alla nona edizione. Il titolo per la manifestazione di quest’anno è “Spazio alla comunicazione”, in programma dal 2 al 6 maggio, fra Quartu, Sinnai, Maracalagonis, organizzata come sempre dall’associazione culturale Genti Arrubia, con il patrocinio della Fondazione Sardegna, il coinvolgimento di una serie di associazioni e in collaborazione con i Comuni coinvolti.

Il festival partirà ufficialmente il 27 aprile alle 10, con la presentazione del programma nell’ex Convento dei Cappuccini da parte del presidente dell’associazione “Genti Arrubia”, Enrico Frau. Ogni giornata - fanno sapere gli organizzatori - si articolerà nell’incontro tra gli autori significativi del panorama editoriale e gli alunni delle scuole di vario ordine e grado che daranno il loro contributo attraverso un dialogo stimolante, finalizzato a sostenere l’educazione alla lettura tra i giovani.

Fra i vari autori coinvolti ci saranno Rita Atzeni, Alberto Pellai e Barbara Tamborini, Gloria Lai, Luigi Ballerini, Mauro Tetti e Giovanni Follesa, per citarne alcuni. Spazio anche ai prodotti finali di due laboratori scolastici, il “Laboratorio Dizionario” e il “Laboratorio Fumetto”, che saranno presentati nel corso della manifestazione.

