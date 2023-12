Dal 2 gennaio la Torres va a caccia dei rinforzi 

Sassari. Per riprendere la battuta di Alfonso Greco «(«Quest’anno il panettone lo mangio»), si potrebbe dire che di panettoni il tecnico rossoblù ne ha mangiati due. Richiamato a marzo dopo l’esonero sotto le feste del 2022, l’allenatore ha ottenuto una personalissima rivincita sportiva: non solo il secondo posto al giro di boa, ma pure l’imbattibilità al “Vanni Sanna”. Tre pareggi casalinghi nel finale del campionato scorso dove ha conquistato la salvezza e sette vittorie e due pareggi quest’anno. Dall’ex Acquedotto i tifosi sono andati via contenti spesso, solo qualche volta un po’ seccati per non avere vinto.

Se poi si considerano tutte le partite di campionato dell’anno solare, trasferte comprese, abbiamo un totale di 14 vittorie, 9 pareggi e una sola sconfitta.

Greco ha dato equilibrio, solidità e concretezza alla squadra. La stima dei giocatori confermati e dei nuovi arrivati sono il supporto a un probabile allungamento di contratto, forse prima che finisca la stagione. Il tecnico ha dato il rompete le righe dopo la vittoria di venerdì scorso col Pineto. La squadra riprenderà ad allenarsi il 2 gennaio, lo stesso giorno di apertura del mercato. La società ha intenzione di fare almeno un colpo: un esterno destro e sinistro per sopperire ad altre eventuali assenze di Liviero e Zecca.

RIPRODUZIONE RISERVATA