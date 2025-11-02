dal 2-0 al 2-2 il monastir si butta via 

Monastir 2

Flaminia 2

Monastir (3-5-1-1) : Fusco; Piseddu, Porru, Corcione; Pinna, Masia (42’ st Ferraro), Conti, Piro, Pisano; Ardau (28’ st Gibilterra); Aloia. In panchina Mereu, Collu, Piras, Bellino, Piga, Tocco, Tuveri. Allenatore Angheleddu.

Flaminia Civitacastellana (3-5-2) : Falocco; Neri (1’ st Zanchi), Lisari, Bonugli (27’ st Penchini); Massari (27’ st Falli), Malaccari, Falilò, Scarafoni (1’ st Fracassini), Casoli; Sirbu, Polidori. In panchina Morelli, Passiatore, Paganetti, D’Angelo. Allenatore Nofri Onofri.

Arbitro : Zamagna di Saronno.

Reti : pt 15’ Porru, 40’ Aloia (r); 7’ Lisari, 42’ Casoli.

Note : ammoniti Conti, Piro, Fusco, Pisano, Falilò. Recupero 2’ pt – 6’ st.

MONASTIR. Al Comunale il Monastir pareggia per 2-2 contro i laziali della Flaminia Civitacastellana: i biancoblù dominano a lungo gli avversari ma si fanno recuperare allo scadere del match.

Il match

Molte assenze per la squadra del tecnico Angheleddu, che scende in campo senza gli indisponibili Suazo, Nagüel, Cortinovis e Jah e con gli acciaccati Gibilterra e Tuveri in panchina. Al 15’ i biancoblù passano in vantaggio sfruttando la prima vera occasione: Corcione calcia una punizione da centrocampo con traiettoria sul secondo palo per il colpo di testa di Porru che insacca in rete. Al 19’ gli ospiti reagiscono con una girata di Sirbu che termina sull’esterno della rete e al 23’ con un colpo di testa a lato sempre del numero undici servito da Casoli. Al 40’ Conti riceve palla da Ardau e arriva solo davanti a Falocco che lo stende. L’arbitro assegna il penalty: dal dischetto Aloia spiazza il portiere per il raddoppio biancoblù.

Secondo tempo

In avvio di ripresa gli ospiti accorciano: al 52’ Lisari irrompe su un cross da destra verso il secondo palo e deposita in porta. Un minuto dopo Pisano parte sulla sinistra e crossa al centro per Masia che di testa in tuffo manda di poco a lato. Al 29’ Ardau è costretto a uscire per infortunio e al suo posto entra Gibilterra. I biancoblù provano a reggere il forcing ospite. Al 79’ Fusco sventa il pericolo sul diagonale di Malaccari. Poco dopo Gibilterra sfiora il tris servito sulla destra dopo un recupero di Piro. Al 42’ arriva il pareggio della Flaminia: da destra arriva un cross sul secondo palo per il colpo di testa vincente di Casoli. Nel finale Lisari sfiora di testa il gol vittoria per i laziali.

RIPRODUZIONE RISERVATA