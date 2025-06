Dal 16 giugno arriva la pediatra a Barumini e Lunamatrona 

L’attesa è finita: arriva il pediatra per l’ambito territoriale di Sanluri. A comunicarlo è la Asl 6 del Medio Campidano, col commissario straordinario Maria Francesca Ibba. A partire dal 16 giugno la dottoressa Roberta Gangi prenderà servizio a Lunamatrona e Barumini, dove da subito le sono stati affidati bambini e bambine che erano seguiti dal dottor Giancarlo Cuboni, pertanto il passaggio avverrà automaticamente, evitando così alle famiglie di procedere alla richiesta di una nuova iscrizione. A breve verranno pubblicati sul sito dell’azienda sanitaria gli orari di apertura dei rispettivi ambulatori.

Intanto procede la ricerca dei medici di famiglia sempre più complicata, fatto che evidenzia il numero insufficiente di camici bianchi per coprire le esigenze di assistenza primaria della comunità. L’eccezione arriva da Serramanna, da dove il 30 maggio Omar Zedda ha concluso il suo incarico di medico di medicina generale nella cittadina del Campidano. C’è già il sostituto: a partire da lunedì, il suo posto verrà coperto dal dottor Andrea Aversano, svolgerà il servizio presso il Centro per la Salute di Corso Europa. Nell’arco della settimana, ovvero da ieri a domenica, i pazienti potranno rivolgersi al servizio di ambulatorio sperimentale di assistenza primaria, nella sede della guardia medica, il martedì e il mercoledì dalle 15 alle 19. Restano in attesa del medico i pazienti di Sanluri, Furtei, Villamar, Segariu. Oltre 1.200 cittadini rimasti senza dottore in seguito al pensionamento della dottoressa Maria Vincenza Fenu.

RIPRODUZIONE RISERVATA