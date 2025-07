Dal 1° agosto guardie mediche operative 

Per le guardie mediche turistiche, a seguito dell’esito negativo del bando regionale, la Asl di Carbonia lavora in autonomia. In queste ore è in fase di chiusura la procedura di accettazione da parte di chi ha manifestato la propria disponibilità al bando dell’azienda sanitaria che ha chiuso il 10 luglio scorso il termine per la presentazione delle domande. Il servizio sarà avviato il primo giorno d’agosto a Calasetta, Sant’Anna Arresi e Buggerru. Manca solo la firma dell’accettazione da parte del personale medico che da venerdì sarà operativo negli ambulatori delle località turistiche. «Il progetto, attivato a seguito dell’esito negativo del bando regionale per le guardie turistiche - si legge in una nota della direzione generale della Asl - punta a garantire una risposta sanitaria dedicata nelle aree a maggiore afflusso turistico, in raccordo con i servizi di guardia medica già presenti». La programmazione in atto vede il servizio operativo dal lunedì al venerdì per 8-9 ore al giorno. Naturalmente, il servizio è dedicato anche ai turisti che soggiornano in località diverse da quelle della sede della guardia medica. Finora si è provveduto alla richiesta con il servizio di guardia medica dedicato ai cittadini residenti che da qualche anno ormai evidenzia grande precarietà legata ai pochi medici disponibili allo svolgimento del servizio. Nei fatti, anche i turisti, italiani e non , hanno potuto usufruire dell’assistenza sanitaria offerta dalle poche guardie mediche presenti nel territorio e, laddove necessario, del pronto soccorso dell’ospedale Sirai di Carbonia, unico centro per le emergenze di tutto il Sulcis-Iglesiente. (s. g.)

