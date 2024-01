Dakar, oggi si comincia: tanti i volti noti nell’Isola 

Al prologo di 158 km (28 km crono) nel Sea Camp di Al-Ula spettano l’onere e l’onore di aprire la 46ª Dakar, la 5ª di fila in Arabia Saudita. L’appuntamento più insidioso e iconico del motorsport inaugura la stagione 2024 con un primo round del Mondiale Rally Raid che da oggi al 19 gennaio regalerà emozioni e battaglie tra deserti e pietraie che faranno da cornice ai 7891 km (4727 km crono) articolati in 12 prove. Un solo riposo, sabato 13, per tornare a Riad dopo la nuova Superstage di Shubaytah, un’asfissiante 48 ore (584 km) nell’Empy Quarter.

Tra i 778 iscritti (153 auto, 137 moto, 46 camion, 46 quad, 80 classici, 36 leggeri, 11 Future), e soprattutto tra i più quotati per la vittoria, tanti nomi visti in gara in Sardegna. Nell’Island X Prix di Capo Teulada, da 3 anni data tricolore del mondiale dei Suv elettrici Extreme E, anche il principe qatariota Nasser Al-Attiyah, che da campione olimpico di tiro a volo non avrà problemi a mettere nel mirino il 3º successo consecutivo dopo essere passato da Toyota a Prodrive Hunter, Carlos Sainz e Mattias Ekström sulle Audi Rs Q e-Tron E2 e il leggendario Seb Loeb (Hunter), che prima di sbarcare nel Sulcis aveva collezionato 4 trionfi nel Rally Italia Sardegna dove è habitué pure il ceco Martin Prokop. Viste a Teulada anche Laia Sanz, Cristina Gutierrez, Christine Gz e Sara Price, mentre tra i centauri c’è il 6 volte tricolore Tommaso Montanari, protagonista al Sandalion di Olbia.

