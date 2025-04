Daino investito sulla Statale 195 

Nuovo incidente sulla Strada statale 195 provocato dall’attraversamento di un ungulato. Lo scontro è avvenuto ieri mattina all’altezza della Cooperativa Santa Margherita: l’Opel Corsa guidata da un automobilista di Pula, ha centrato in pieno un daino che cercava di passare da un lato all’altro della strada.

L’impatto è stato violentissimo, l’animale è morto sul colpo: solo un brutto spavento per il conducente dell’auto, che ha riportato diversi danni. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale.

Il sindaco, Walter Cabasino, lancia l’allarme in vista della stagione estiva: «Questi animali scenderanno ancora di più a valle in cerca di cibo e acqua, per combattere il problema degli attraversamenti della strada abbiamo acquistato da una ditta specializzata dei dissuasori elettrici, stiamo aspettando le autorizzazioni per piazzarli». (i. m.)

