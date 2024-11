Daino investito salvato dai vigili 

Era rimasto ferito dopo essere stato investito da un’auto di passaggio, ora verrà curato dai veterinari del Centro di recupero della fauna selvatica e potrà tornare presto in libertà. Deve la vita all’intervento dei vigili di Pula,il daino recuperato ieri mattina in una cunetta sulla Strada statale 195, nel tratto che attraversa la zona di Santa Margherita.

L’ungulato era stato investito mentre cercava di attraversare la carreggiata, per poi rifugiarsi a bordo strada: quando gli agenti, guidati dal comandante Enrico Madeddu, sono arrivati sul posto, l’animale era immobilizzato a causa di una zampa rotta. Dopo essere stato messo in sicurezza, il daino è stato trasferito nel centro che cura gli animali selvatici, dove verrà accudito sino a quando non sarà in grado di tornare a vivere in libertà. L’incidente di ieri mattina sottolinea ancora una volta la pericolosità della Strada statale 195 per l’attraversamento di cervi, daini e cinghiali. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA