Daino intrappolato tra nasse e filo spinato: salvato dalla Forestale 

Intrappolato in un groviglio di filo spinato, rovi e rifiuti. Un daino maschio è stato trovato e salvato dagli agenti della stazione Forestale di Guspini durante un servizio di pattugliamento per la tutela della costa di Arbus al confine con il Poligono di Capo Frasca. Avvicinandosi per un controllo, i Forestali hanno individuato l’animale in evidente difficoltà: l’animale era rimasto impigliato con le corna in un groviglio di materiali, tra cui filo spinato, corde e alcune nasse da pesca, verosimilmente abbandonate nei pressi dello stagno di Marceddì.

Le condizioni del daino facevano presumere che la trappola accidentale lo trattenesse da almeno un giorno: erano infatti evidenti i segni dei numerosi tentativi di liberazione e i sintomi di forte stress fisico.

Considerata l’urgenza di intervenire per evitare ulteriori sofferenze all’animale e l’impossibilità di disporre tempestivamente del veterinario competente per la somministrazione di un narcotico, i Forestali hanno deciso di procedere direttamente alla liberazione. Dopo aver immobilizzato l’esemplare dalle zampe posteriori, hanno rimosso con cautela i materiali attorcigliati attorno al palco, utilizzando le cesoie. ( s. r. )

