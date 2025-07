Daini e cinghiali, c’è un piano 

Boom di cinghiali e daini: pronto un piano di abbattimento controllato. Non esistono cifre precise sulla popolazione di questi animali nel Medio Campidano, ma ormai i primi si vedono sempre più numerosi a spasso a Torre dei Corsari, villaggio turistico della Costa Verde, i secondi, invece, hanno invaso il poligono militare di Capo Frasca e la frazione marina di Sant’Antonio di Santadi. Un campanello di allarme colto da Comune di Arbus, Provincia, Coldiretti e dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Strade diverse, un solo obbiettivo: coinvolgere le doppiette, a patto che siamo imbracciate da cacciatori abilitati.

Torre dei Corsari

Impressionante il numero di famigliole di cinghiali che si vedono nelle dune, in spiaggia e nel centro abitato. Quando la stagione balneare inizia ovunque le tracce lasciate sono inconfondibili: aree verdi urbane, giardini privati, piccoli orti e zone agricole. Le proteste dei proprietari delle villette arrivano in Comune e corrono sui social. Rabbia, preoccupazione e paura di trovarseli dentro casa. C’è chi punta il dito contro coloro che abbandonano i rifiuti nelle strade e chi deposita cassette di frutta per sfamarli. «L’amministrazione - dice l’assessore di riferimento, Sara Vacca - ha chiesto alla Regione aiuto e soluzioni. Abbiamo avuto il via libera per destinare parte del finanziamento di 80mila euro per la fauna selvatica all’attivazione di corsi formativi, col sostegno della Provincia, per 35 cacciatori, coordinati da Asl e Corpo forestale, potranno svolgere attività di contenimento del cinghiale. Le spese saranno a carico del Comune e dei cacciatori».

La Provincia

Il commissario, Roberto Cadeddu, condividendo l’iniziativa aggiunge: «La problematica faunistica in questi mesi è al centro dell’attenzione dell’ente, molte le segnalazioni, soprattutto dei danni causati. Abbiamo coinvolto l’Ispra che ringrazio per l’interesse e la tempestiva risposta. «Gli esemplari presenti sull’Isola – scrive l’Ispra – non sono di interesse conservazioni stico, la loro presenza potrebbe in alcuni casi essere una minaccia per il Cervo sardo, specie protetta. Il piano di gestione e contenimento dei daini di Sant’Antonio di Santadi, specie parautoctona, può essere essere adottato anche in Sardegna, dove la specie non è cacciabile. Tuttavia le misure di prevenzione dovrebbero essere adottate in sinergia col controllo numerico».

La Coldiretti

Un incontro in Provincia per fronteggiare il problema della fauna selvatica, difendere i raccolti e la sicurezza di chi vive e lavora nelle campagne. «Si tratta – hanno ricordato il presidente Giorgio Demurtas e il direttore Giuseppe Casu – di specie che hanno superato limiti di guardia. Animali che non si limitano a devastare pascoli e coltivazioni, sono anche responsabili di incidenti stradali. È necessario ripristinare un equilibrio che, in molti casi, è venuto meno. Stiamo lavorando con le Province per l’attivazione di piani di contenimento e formando coadiutori per per riportare equilibrio e sicurezza nei territori».

