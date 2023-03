Dai vecchi tram ai nuovi treni: si torna ai binari cancellati 50 anni fa 

I vecchi binari, in alcuni tratti di via Roma, resistettero a lungo in città, ben oltre i giorni in cui la rete tranviaria (erano gli anni Settanta) chiuse definitivamente i battenti. Se li ricordano bene i motociclisti (ma anche i ciclisti) che trovandoseli sotto le ruote, magari viscidi di pioggia, finivano per terra dopo di spettacolari e dolorose cadute. Corsi e ricorsi della storia. Trentanni dopo, o giù di lì, la moderna mobilità urbana riparte da quei binari. Di via Roma, di viale Diaz. Anche del Poetto, dove la “strada ferrata” che correva dietro la spiaggia venne rimossa dagli operai agli inizi del 1974 per consentire la messa in posa della condotta fognaria.

Sul solco

Se non combaciano del tutto, e sarebbe impossibile anche per via di una città urbanisticamente mutata ma anche – come ha ricordato il direttore dell’Arst, Carlo Poledrini – per esigenze legate ai trasporti nel territorio della città metropolitana, la nuova e moderna rete della metro riprende in parte il viaggio delle carrozze su rotaie. Di certo il tram passava in via Roma e lì correrà anche la metro. Viaggiavano i vagoni anche in viale Diaz, esattamente come farà la metro quando i cantieri tra via Roma e piazza Repubblica saranno definitivamente chiusi e i binari accoglieranno la metropolitana.

Attiva fra il 1893 e il 1973, la rete tranviaria di Cagliari era costituita da 4 linee urbane e 2 extraurbane messe su e poi ampliate nel corso di diverse decenni. Ultimo percorso fu quello che dal centro di Cagliari finiva dritto verso la spiaggia del Poetto. I cagliaritani più anziani ricordano le carrozze, la linea elettrica che dava l’energia ai tram più antichi (ancora nella seconda metà degli anni Sessanta e nei primissimi dei Settanta era possibile salire su carrozze di legno che i ragazzini d’allora amavano per la loro somiglianza ai primi treni del Far West e su cui era possibile, durante il viaggio verso la spiaggia e verso i casotti giocare con la fantasia e inventarsi storia di cowboy e indiani, di corse frenetiche e attacchi dei pellerossa se non anche di banditi.

Storie a bordo