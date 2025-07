Dai tifosi la soIita grande carica: già oltre 10.500 gli abbonamenti 

Il Cagliari non perde il suo appeal. Anzi, il gradimento dei tifosi aumenta, se osserviamo la corsa agli abbonamenti. La campagna per assistere alle partite della stagione 2025/26 continua a far registrare numeri record: le prime due fasi, riservate agli abbonati della scorsa stagione, si sono concluse con oltre 10.500 rinnovi, circa mille in più rispetto allo scorso anno.

La campagna, informa la società rossoblù, riaprirà venerdì 11 luglio con la terza fase, rivolta ai possessori della membership “Islanders”, che potranno sottoscrivere in anteprima un nuovo abbonamento sino al 13 luglio. Il 14 luglio, lunedì, con la squadra in ritiro, inizierà la quarta e ultima fase aperta a tutti. La chiusura della campagna è prevista per giovedì 31 luglio, a ventitré giorni dalla prima palla al centro. Con la campagna acquisti e cessioni in pieno svolgimento, non cala la fiducia dei sostenitori nei confronti del club.

