VaiOnline
Collegium Karalitanum.
23 settembre 2025 alle 00:28

Dai tenores alle launeddas, ritorna il “Festival Corale” 

Con ingresso libero e gratuito e il sostegno del Comune, il Coro Collegium Karalitanum organizza la nuova edizione del Festival Corale Città di Cagliari. Un appuntamento per i tanti appassionati e che anno dopo anno arricchisce il panorama musicale e culturale sardo.

Dal carattere fortemente identitario, l’edizione 2025 del Festival porta come titolo “Sa limba mea est musica”, un percorso che ha l'ambizione di celebrare la lingua e la musica sarda come patrimonio vivo, ponte fra tradizione e contemporaneità.Tutti i concerti saranno dunque incentrati sulla valorizzazione della parola e del canto nella lingua dell’Isola, linguaggio che diventa musica e identità condivisa. Costante sarà la presenza del Coro Collegium Karalitanum, che si confronterà con le formazioni di musica popolare.

Il programma

Si comincia domenica: alle 19.30, nella chiesa di Sant’Eulalia, si esibiranno i tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu, ambasciatori nel mondo del canto a tenore. Seguirà la “Ninna nanna campidanese” del compositore sardo Franco Oppo, inventore del prestigioso “Festival Spaziomusica” del Coro Collegium Karalitanum diretto da Giorgio Sanna. Sabato 11 ottobre, nella chiesa della Madonna del Suffragio, al Cep, sarà la volta del Coro Villa Ecclesiae con i Canti delle miniere. Il 29 novembre, nella chiesa di San Giuseppe, nel quartiere Santa Teresa, l’internazionale Coro Serpeddì con i canti Campidanesi. Infine il 20 dicembre, sempre nella chiesa di San Giuseppe, toccherà al gruppo Cuncordia a Launeddas, ambasciatori in tutto il mondo del più antico strumento musicale della Sardegna.

