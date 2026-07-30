Dai telefonini e dai tablet la verità sul delitto  

Sono cominciate le verifiche dei carabinieri sul materiale rilevato e sequestrato durante il sopralluogo nel bar di Solanas e a Margine Rosso: primo e decisivo passo verso la conclusione delle indagini sull’omicidio e il tentato omicidio compiuti da Alessandro Pintus tra la frazione a mare di Sinnai e a Quartu, dove il 39enne ha rispettivamente sparato alla moglie Michela Rubiu e poi ucciso il fratello maggiore Andrea.

Cosa sia accaduto ormai è chiaro, vista anche la confessione dell’indagato, che ha ammesso di aver esploso i colpi di pistola ma non ha spiegato cosa abbia spinto a farlo. Così le ultime certezze per gli inquirenti potrebbero arrivare proprio dall’esame dei tablet e dei telefonini di proprietà della donna e dei fratelli. La speranza di carabinieri e pubblico ministero è che al loro interno si trovino tutti gli elementi necessari per fare luce anche sul movente.

Gli spari

Il 23 luglio nel locale che dà sulla strada di accesso al borgo marino Alessandro Pintus di primo mattino ha gravemente ferito al capo Michela Rubiu, 47 anni, subito dopo un’accesa discussione tra i coniugi sentita da alcuni testimoni; poi è salito in auto e si è diretto verso Quartu dove, nell’abitazione di famiglia in via Degli Asfodeli al Margine Rosso, ha incrociato il fratello Andrea Pintus, 42 anni, col quale avrebbe litigato prima di impugnare l’arma, far fuoco e ucciderlo. Lo stesso giorno i militari del Ris hanno eseguito i rilievi in entrambi i locali ricostruendo assieme ai colleghi dei reparti territoriali la dinamica e le fasi della drammatica vicenda.

L’inchiesta

A dirigere l’inchiesta è il sostituto procuratore Giangiacomo Pilia, che contesta all’indagato il delitto del fratello e due tentati omicidi avendo tentato di investire, pare, uno dei testimoni testimone oculari di quanto accaduto al bar di Solanas, riuscito a mettersi in salvo spostandosi dalla traiettoria della macchina. Michela Rubiu è ricoverata da otto giorni in Rianimazione all’ospedale Brotzu in condizioni stazionarie ma gravi.

Appuntamenti

Domani e domenica a Torre delle Stelle nel corso della festa della Madonna del Mare e del Cristo dei sub don Diego Zanda, parroco dei due borghi, rivolgerà un pensiero alla donna «dopo la veglia di preghiera e la fiaccolata di sabato scorso». Annullati i festeggiamenti civili previsti dal 7 al 9 agosto a Solanas in occasione della festa di San Giuseppe: «Saranno celebrati solo i riti religiosi, le messe e la processione», spiega don Zanda, «la messa del 9 agosto sarà celebrata dall’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi. È davvero il dolore di tutti».

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