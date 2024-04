Dai social allo Spid, al via i laboratori d’informatica per gli over 60  

C’è tempo sino al 30 aprile per le iscrizioni al laboratorio di informatica di base dedicato agli over 60. Un servizio attivato nell’ambito del Plus 21, che a breve partirà anche a Selargius.

«Le persone coinvolte nelle attività laboratoriali, con il supporto di un operatore, seguiranno un iter volto a far acquisire delle competenze informatiche di base e ad apprendere l’utilizzo di alcune app social», viene spiegato nell’avviso pubblicato nel sito istituzionale del Comune. Oltre all’informatica di base, è previsto un focus su conoscenza e utilizzo delle applicazioni web - da WhatsApp a Facebook, sino a Instagram - ma anche le modalità per le prenotazione delle visite mediche online. Non solo: durante le lezioni verrà spiegato anche come attivare e utilizzare lo Spid.

Tutti interventi finanziati con il Fondo nazionale per le Politiche sociali, che prevede la programmazione di azioni che mirino a creare uno stato di benessere sociale delle comunità favorendo l’accesso dei cittadini ai servizi, ponendo al centro la persona e la sua piena autonomia. I laboratori saranno gratuiti, rivolti ai beneficiari in graduatoria dove si darà priorità agli over 65 e terrà conto dell’ordine cronologico di iscrizione.

