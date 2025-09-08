VaiOnline
Litorale.
09 settembre 2025 alle 00:27

Dai social al comitato per lottare contro le buche stradali 

Era nato come un semplice gruppo su facebook dove condividere problemi e scambiarsi opinioni ma adesso i “Crateri di Foxi” , così chiamato per via delle buche che caratterizzano le strade della zona, si prepara a diventare un’associazione di quartiere.

«In questi ultimi mesi» scrivono i residenti, «questo gruppo è diventato la prova vivente di un problema che ci unisce tutti: l'inaccettabile stato di abbandono delle strade del nostro quartiere. Abbiamo condiviso foto, ironizzato sui nostri “crateri” e segnalato senza sosta. Ma la verità è che, come singoli cittadini, la nostra voce rischia di rimanere inascoltata. È arrivato il momento di fare un salto di qualità. È ora di trasformare il nostro malcontento in una forza organizzata e riconosciuta. Per questo motivo, voglio proporvi di fare un passo storico per il nostro rione: costituire ufficialmente un’associazione di quartiere».

Tra gli obiettivi c’è quello di «parlare a nome di un intero rione, non di singoli individui. Potremmo chiedere incontri ufficiali con il sindaco e gli assessori e presentare un dossier completo. Potremo organizzare iniziative, raccogliere fondi per eventuali azioni legali e diventare un punto di riferimento autorevole per Foxi».

