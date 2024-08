«Dai signori del vento un attacco coloniale» 

«Oggi siamo oltre la speculazione energetica e possiamo affermare di essere di fronte al più grande attacco coloniale dell’Isola degli ultimi sessant’anni. L’unica via d’uscita è un nuovo Piano energetico sardo e il blocco totale di tutti i nuovi progetti di impianti eolici, compresi quelli in fase esecutiva e un riesame analitico caso per caso».

Sotto il traliccio

La battaglia antispeculativa degli attivisti di Repùblica, la nuova forza politica indipendentista, unitaria e pluralista, comincia proprio sotto una pala eolica, alle spalle dell’ex discarica di Monte Rosè e dell’area industriale di Porto Torres, zone devastate dall’inquinamento ambientale. La scelta dei luoghi è mirata. Per gli indipendentisti sono esempi di politica coloniale industriale, energetica da fonti fossili e, oggi, da fonti rinnovabili. Di fronte, nei terreni agricoli, l’assalto è cominciato. «Bisogna fermarlo come abbiamo fatto in vent’anni di lotte, a partire dall’occupazione della centrale di Florinas», ricorda Simone Maulu, esponente di Repùblica.

Lo scenario della Sardegna è sconcertante: «Oltre 700 richieste di autorizzazioni da società private, di centrali eoliche a terra e a mare e campi fotovoltaici, per un totale di 56.700 Megawatt», spiega, «una produzione energetica che soddisferebbe il fabbisogno di oltre 30 milioni di abitanti. Ma noi in Sardegna siamo un milione e mezzo». Si dicono favorevoli alle energie alternative, «ma vento e sole sono beni collettivi – precisano gli indipendentisti – e le ricchezze che producono devono andare a beneficio della collettività, non dei privati».

I dubbi

Si alla moratoria della Regione, ma la legge regionale che vieta la speculazione energetica convince solo in parte. «Rischia di essere bocciata dal Governo e, seppure l’iniziativa è accettabile, – dice Maulu – non comprende gli impianti agrivoltaici, ovvero impianti fotovoltaici che lasciano almeno 2,1 metri di altezza libera dal terreno per permetterne l’utilizzo. Nutriamo forti dubbi su questi interventi e abbiamo paura che possano fare la stessa fine delle serre fotovoltaiche: mai coltivate».

La presidente Alessandra Todde nella sua proposta intende individuare le aree idonee dove poter installare le pale eoliche e i pannelli fotovoltaici. «Ma per quale motivo? Per offrirle agli speculatori?», aggiunge Marta Spada, attivista del nuovo movimento politico. «Per questo bisogna bloccare l’assalto e procedere con un nuovo Piano energetico, per localizzare le aree dove ospitare i nuovi impianti in grado di rendere la Sardegna autonoma a livello energetico».

Pratobello

Sostenitori della raccolta firme per “Pratobello 24”, la legge per arginare l’invasione eolica, e solidali con tutti i comitati coinvolti nella lotta per la difesa del territorio, gli indipendentisti sostengono che «di fronte a uno Stato arrogante, solo con il coinvolgimento di tutto il popolo sardo riusciremo a salvare la nostra terra». Al grido di “Fermiamo l'assalto. Governiamo l'energia”, nei prossimi giorni metteranno in atto iniziative non violente. Tra gli aderenti al nuovo gruppo anche Gavino Sale, ex leader di iRS, protagonista di tante battaglie contro la speculazione energetica.

