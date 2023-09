Dai rubinetti sgorga acqua sporca 

Brutta sorpresa nella tarda serata di lunedì a Sestu per chi ha aperto i rubinetti per bere un bicchiere d’acqua o magari cucinare. Il liquido che usciva, infatti, aveva un colore marroncino poco attraente, oltre a un odore tutt’altro che gradevole, mentre in alcuni casi l’aspetto ricordava quello dell’acqua mista a detersivo. E sul sapore, nessuno si è sentito di fare esperimenti.

Il guasto alla rete

Tutta colpa di un guasto nella rete idrica. «Abbiamo individuato e isolato un guasto sulla condotta che collega il serbatoio comunale di Sestu alla rete idrica del centro abitato», si legge in una nota di Abbanoa, «Grazie alle manovre in rete effettuate dai nostri tecnici, abbiamo eseguito i lavori senza sospendere l'erogazione idrica in tutto il paese. Al riavvio della condotta, è probabile che si siano verificati temporanei fenomeni di torbidità». Le segnalazioni si sono susseguite in gran parte della città anche se molti hanno utilizzato come mezzo per diffondere la notizia soprattutto il tam tam social.

Le segnalazioni

Il problema si è verificato in via Vittorio Veneto, in via Monserrato, in via Tiziano, e in molte altre zone dell’area bassa di Sestu, mentre non ha toccato la zona più alta, in via San Gemiliano e dintorni. «In casi come questo», ricorda il gestore unico per le risorse idriche, «interveniamo immediatamente con operazioni di flussaggio dei tratti di rete interessati non appena arriva la segnalazione al nostro numero verde gratuito 800022040. È attivo tutti i giorni giorno e notte, festivi inclusi». Un numero che però non sempre è noto a tutti. «L'unica segnalazione che ci è pervenuta riguarda vico II Amsterdam», spiegano i responsabili di Abbanoa. Il guasto è stato riparato nel giro di qualche ora, ma per fare le riparazioni è stato necessario sospendere l’erogazione dall’impianto di potabilizzazione.

Problema risolto

Secondo i tecnici di Abbanoa dopo la riparazione la condotta non dovrebbe più avere guasti. In un annuncio il Comune però precisa che «vista l’importanza delle condotte coinvolte è possibile che possano verificarsi fenomeni di torbidità anche nei prossimi giorni».

RIPRODUZIONE RISERVATA