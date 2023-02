Dai rubinetti sgorga acqua con schiuma  

Da giorni dai rubinetti sgorga acqua schiumosa e con un odore sgradevole. E molte famiglie di Silì lanciano l’allarme per una situazione che si trascina da giorni. I residenti in via Martiri del Congo, in particolare, segnalano che il disagio va avanti da circa cinque giorni: «Quando apriamo il rubinetto l’acqua sembra schiuma e l’odore è fastidiosissimo» sostengono. «Non la stiamo più utilizzando per cucinare ma nemmeno per lavarci, temiamo per le conseguenze visto che sembra tanto un’acqua non proprio limpida».

I residenti nella zona hanno fatto sapere di aver segnalato il problema ma al momento nulla è cambiato né ci sono stati interventi per cercare di trovare una soluzione. E intanto i cittadini devono fare i conti con i disagi e anche con costi maggiori: «Oltre a dover pagare le bollette ad Abbanoa, adesso siamo anche costretti a dover utilizzare per ogni scopo l’acqua in bottiglia e in un momento di crisi e di difficoltà generale non è certo una situazione positiva per le famiglie – vanno avanti i residenti – Ci auguriamo che adesso qualcuno intervenga e che il problema sia risolto al più presto».

