Dai rossoblù tiri e pali 

È un Cagliari che corre, produce e colpisce pali. Nicola vuole una squadra aggressiva e coraggiosa, che macini chilometri e soprattutto in velocità. E il Cagliari del Tardini lo ha fatto, una conferma che arriva dai numeri.

Grazie alle statistiche ufficiali della Serie A, si può apprezzare la mole di chilometri percorsi, 6 più degli avversari. Con una media più veloce di quella dei padroni di casa, frutto di un tipo di corsa fra “run” (7-15 km/h) e “sprint” (oltre i 15 km/h).

Cambiano gli uomini, ma sono sempre i centrocampisti a correre di più. Anche a Parma Adopo e Makoumbou (al posto di Deiola e Marin) sono quelli che hanno registrato il dato più alto. Nonostante la squadra di Pecchia abbia tirato di più verso Scuffet, il Cagliari continua a produrre occasioni e questa volta dei 12 tiri effettuati, i 4 nello specchio della porta hanno fruttato tre reti. Nei tiri totali il Cagliari è terzo dietro solo a Roma e Lecce. Ma c’è un primato che per adesso nessuno può togliere ai rossoblu: sono 8 i pali centrati, anche lunedì due, per non rovinare la media.

