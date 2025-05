Dai rifiuti carburante per i superyacht 

I rifiuti organici della Gallura saranno trasformati in carburante pulito per i superyacht di Sanlorenzo, il secondo produttore mondiale. L’innovativo progetto di economia circolare, il primo del genere in Europa, è tra le tante novità presentate alla Fiera Nautica della Sardegna che si è chiusa ieri alla Marina di Porto Rotondo dopo cinque giorni segnati da un grande successo di pubblico. Il biodigestore anaerobico promosso dal Cipnes, e finanziato con fondi Pnrr, tratterà oltre 40mila tonnellate all’anno di rifiuti organici trasformandoli in biogas. Grazie alla collaborazione scientifica con il Politecnico di Milano il biogas verrà convertito in bio-metanolo, carburante ecologico e a basse immissioni che sarà utilizzato da Sanlorenzo che ha già consegnato il primo modello a metanolo e dal 2027 lancerà la produzione di yacht bi-fuel. «La Sardegna – è stato detto alla Fiera – si candida così a essere il primo hub del Mediterraneo per i carburanti alternativi marini».

Ieri ultimo giorno di apertura della Fiera, in mattinata segnato da un tempo un po’ incerto. La manifestazione è stata anche l’occasione di ragionare intorno a temi come l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, la formazione. Oltre alle analisi economiche su un settore che, secondo le anticipazioni di uno studio del Sole 24 ore, a livello globale vale 40 miliardi (in termini di ricavi), con una crescita costante, e in Sardegna è la quinta industria per fatturato con oltre 640 milioni di euro (la metà nel nord-est).

RIPRODUZIONE RISERVATA