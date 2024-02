Dai primi pioneristici scavi fino alle scoperte dei giorni nostri:  un viaggio a Pompei, nel sito archeologico più famoso del mondo 

Un ciondolo, una chiave, un sacchetto di monete, una brocca. Nella meraviglia di una visita a Pompei, sono talvolta proprio gli oggetti a colpire la nostra fantasia, capaci di emozionarci anche più di un edificio monumentale o di un'opera d'arte.

Forse per un senso di prossimità, perché si tratta in gran parte di cose incredibilmente simili a quelle che ancora oggi affollano le nostre case. Ma anche perché dietro ognuno di quei manufatti, accanto a ognuna di quelle chiavi, alle monete, alle stoviglie d'uso quotidiano, possiamo ritrovare, almeno in parte, le storie dei loro antichi proprietari. Pezzi di vite comuni cancellate venti secoli fa dalla furia del vulcano e nello stesso tempo consegnate all'eternità, se pensiamo che dalla sua “riscoperta” nel marzo del 1748, parte di quelle esistenze sono in qualche modo tornate alla luce, “raccontate” dai piccoli gioielli che nei secoli sono rimasti accanto, piuttosto che dalle pentole sopravvissute nelle cucine, gli attrezzi da lavoro, quelli per la cura di sé.

Persino i corpi delle persone, i volti straziati dalla paura, sono riapparsi a Pompei, “rapiti alla morte” dalla magia dei calchi di gesso. E proprio il ragionamento sul valore relazionale degli oggetti, sulla loro capacità a volte di scardinare il tempo e sul loro ruolo nella fascinazione che da secoli esercita Pompei sui visitatori di ogni dove, è un po’ il filo conduttore tra i tanti, intriganti, spunti di riflessione che emergono dalle pagine densissime di "Pompei ieri e oggi”, di Massimo Osanna per Treccani con le foto di Luigi Spina e l'introduzione di Massimo Bray.

Un viaggio nel sito archeologico più famoso al mondo che dai primi pioneristici scavi passando per le rivoluzioni operate da grandi funzionari dello Stato, arriva fino ai giorni nostri con le scoperte e gli studi legati al Grande Progetto di cui l'autore, archeologo e docente universitario oggi alla guida della direzione nazionale musei del Mic, è stato direttore negli anni topici della sua realizzazione.

