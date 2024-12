Dai parquet del basket all’abito talare 

Dai parquet del basket e le piste da ballo alla cappella del seminario e poi al ministero sacerdotale. Per Andrea Pelgreffi, cagliaritano di 40 anni, un passato come vice coach della Virtus Cagliari femminile, nel campionato di A2 ma anche fondatore di “Smile dance”, scuola di ballo ancora presente in alcuni oratori della diocesi, la vocazione al sacerdozio ha una sua pietra miliare a Roma.

La vocazione

«A Tor Vergata, nel 2000, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù con papa Giovanni Paolo II, “il santo della mia vocazione”. Fu lui a conquistarmi con quelle poderose e vibranti espressioni nell’indicare a me e a tutti i giovani presenti, Gesù Cristo come la bellezza che tanto ci attraeva e chiamava». Dopo Roma un susseguirsi di parrocchie e di comunità per questo novello sacerdote “girovago e missionario”, come ama definirsi. «Battezzato a san Gregorio Magno, a Pirri, Prima comunione a sant’Eusebio e Cresima a san Pietro e Paolo, nei popolosi quartieri di Is Mirrionis e san Michele. Ma importante anche il mio passaggio a sant’Anna, così ricca di storia e tradizioni».

Sport e ballo sembrano la cifra di una gioventù impegnata ma ancora distante da una scelta radicale. «Entro in seminario nel 2016 dopo aver partecipato alla GMG di Cracovia», dice ancora don Andrea. «Dopo un anno di riflessione, i sei anni al Seminario regionale e gli studi di teologia a Cagliari, alla Pontificia Facoltà. Fondamentali le esperienze pastorali a Monserrato ed Elmas ma soprattutto nell’Istituto di pena di Uta con i detenuti». La sua seconda famiglia sarà la parrocchia di Mulinu Becciu intitolata alla Madonna della Strada. «Qui, accolto come un figlio dal parroco don Emanuele Mameli, vengo ordinato diacono: fondamentali il “mese missionario” trascorso in Brasile nel Maranhao e il mese di volontariato al Cottolengo di Torino nel 2021. Posso dire di essere ancora stupito dell’accoglienza da parte di questa comunità, che mi ha letteralmente adottato, dove è realtà confortante e profetica la collaborazione di tantissimi laici alla vita della Chiesa locale».

L’incarico a Mulinu Becciu

Ordinato sacerdote a Bonaria il 30 novembre scorso assieme ad altri due diaconi, Claudio Pireddu e Matteo Mocci, don Andrea Pelgreffi celebrerà la sua prima Messa solenne alla Madonna della Strada oggi alle 9:30. «Sarà una festa di famiglia, con i bambini del catechismo parrocchiale e una polifonica composta dalle quattro colonne della mia vocazione: il coro diocesano, i ragazzi del TLC e quelle delle mie due parrocchie di sant’Eusebio e Madonna della Strada». Per il momento collaboratore a Mulinu Becciu ma aperto a qualsiasi incarico futuro.

«Ho un sogno nel cassetto: il varo di una Pastorale dello sport per conquistare un mondo alla ricerca di valori e di certezze. Anche sui campi di basket».

RIPRODUZIONE RISERVATA