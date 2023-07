Dai musei i fondi per le zone alluvionate 

Forlì. «Appena possibile ho introdotto una maggiorazione di un euro su ogni biglietto giornaliero d'accesso ai monumenti e musei italiani. Un provvedimento temporaneo, ma che potremmo estendere. Sono soldi per voi e per tutte le zone alluvionate». Lo ha detto il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, durante la sua visita in Romagna. Accompagnato dal viceministro alle Tnfrastrutture, Galeazzo Bignami, e dalla parlamentare di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri, ha visitato l'Abbazia di Santa Maria del Monte a Cesena, per poi andare a Forlì al seminario diocesano e all'ex archivio storico comunale, dove sono finiti sott'acqua migliaia di preziosi libri e documenti.

Ad accoglierlo il vescovo e il sindaco. «Ogni giorno - ha detto - il Colosseo fa circa 20mila visitatori, Pompei altrettanto, gli Uffizi sono attorno ai 5-7mila. Occorrerà un elenco degli interventi da finanziare con questi fondi. All'indomani dell'alluvione ho inviato un messaggio di condoglianze e vicinanza alle famiglie delle vittime di questo disastro. Ora voglio verificare quanto accaduto ad alcune strutture in Romagna».

