Dai murales al writing: la street art in Sardegna 

Nuovo appuntamento all'Orto Giardino di Mariposa de cardu, questa mattina alle 11: Ivana Salis presenta il suo libroMuri di Sardegna Luoghi, opere della street Art”.

Saranno presenti Barbara Catte e Massimiliano Frau, fotografo e autore delle immagini del libro.

La conversazione con Ivana Salis - storica dell'arte, critica d'arte, curatrice di mostre e autrice di pubblicazioni specialistiche - sarà incentrata sulla Street Art e sulle espressioni sarde di questa corrente artistica contemporanea, dai murales di Pinuccio Sciola alle opere di writing che decorano tante strade e aree urbane della nostra Isola.

Allieva di Enrico Crispolti, uno dei maggiori esperti italiani di arte urbana, l’autrice ci accompagna in un affascinante viaggio alla conoscenza di questo movimento artistico, sorto in Italia alla fine degli anni '60 e sviluppatosi contemporaneamente in Sardegna grazie a un artista sensibile e aperto al mondo come Pinuccio Sciola, e ai suoi contatti con le avanguardie italiane ed estere.

La Street Art all'inizio si esprime nel nostro Paese mediante installazioni (piuttosto che opere grafiche) posizionate nelle città come segno di protesta nei confronti di agglomerati urbani sempre più stranianti, dominati da logiche meramente commerciali e incuranti della propria intrinseca funzione relazionale.

