«Dai militari false ricostruzioni» 

Le indagini sull’assalto alla base di Capo Bellavista furono, in qualche modo, ostacolate inizialmente da una serie di testimonianze non veritiere riferite da alcuni dei militari in servizio, che cercarono di coprire una serie di «comportamenti non aderenti alle disposizioni ricevute dalla scala gerarchica». Sentito ieri come testimone in Corte d’assise a Cagliari, l’ex brigadiere capo dei carabinieri, Giovanni Vargiu, non ha usato mezzi termini, chiarendo le ragioni per le quali fu complesso avviare le indagini sull’incredibile furto di armi da guerra avvenuto del settembre 2004. L’ex componente del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Nuoro ha lavorato per anni all’inchiesta su quella rapina, ma anche sulla successiva scomparsa dell’operaio di Tortolì, Marco Ferrai, sull’uccisione dei suoi genitori, Nino Ferrai e Mariangela Bangoni, oltre che sui delitti di Angelo Tangianu e Lino Perotti, di Arzana. Sua l’informativa finale di mille pagine che ha ricollegato assieme tutti gli episodi.

Processo entra nel vivo

Davanti alla Corte presieduta dal giudice Pierpaolo Sanna (a latere Antonella Useli Bacchitta) è entrato così nel vivo il dibattimento del processo sul blitz messo a segno da tre banditi che, dopo l’assalto, riuscirono a fuggire con 13 mitragliatori Beretta, 22 caricatori e altra attrezzatura, ma anche su una scia di omicidi che, secondo l’accusa, sarebbe collegata a quell’assalto. Il pm della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, Danilo Tronci, ha chiamato in aula il carabiniere che, per anni, ha lavorato con lui fianco a fianco nel difficile tentativo di mettere assieme piste investigative e decine di ore di intercettazioni. Il 21 settembre 2004 scomparve Ferrai (che potrebbe aver partecipato all’assalto), poi il 3 dicembre uccisero i suoi genitori, ma in precedenza ci furono anche gli omicidi di Lino Perotti (11 dicembre 2000) e Angelo Tangianu (26 dicembre 2000), entrambi ad Arzana, oltre ai tentati omicidi dei coniugi Luigi Lobina e Francesca Longobucco il 6 febbraio 2006 a Tertenia.

La testimonianza

Rispondendo alle domande del pm, l’investigatore ha ripercorso le prime fasi dell’inchiesta, quando l’attenzione degli inquirenti si era focalizzata al personale interno della caserma del Poligono interforze del Salto di Quirra, visto che alcuni militari avrebbero testimoniato il falso per coprire presunte negligenze e violazioni rispetto agli ordini impartiti dai superiori. Un fatto che – a quanto pare – avrebbe fatto perdere molto tempo agli inquirenti. Vargiu ha poi ipotizzato che le armi rubate potessero essere utilizzate per gli assalti ai portavalori o impiegate in altre rapine. «Erano stati portati via 12 fucili mitragliatori AR7090 e un SC7090», ha ripetuto davanti ai giudici, «si tratta di fucili d’assalto in uso all’Esercito. Erano armi che i soldati utilizzavano regolarmente perché all’epoca stavano partecipando, a Tortolì, all’operazione “Domino”, vigilando sul porto e sull’aeroporto ogliastrini, a seguito dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 Settembre». Il brigadiere capo si è poi concentrato su quello che è stato l’indagato principale dell’inchiesta, Cesare Balzano («detto Mazzini»), poi ucciso in un agguato, iniziando a parlare della scomparsa di Marco Ferrai, avvenuta il giorno della rapina. «Il giorno dopo la scomparsa, visto che il ragazzo non dormiva mai fuori casa», ha chiarito Vargiu, «il padre aveva chiamato uno degli imputati, ma siccome non aveva risposto era andato dai carabinieri a chiedere se avessero arrestato il figlio». Il 16 marzo il brigadiere capo proseguirà la sua testimonianza ancora sulla scomparsa di Ferrai e poi sull’omicidio dei genitori che stavano indagando per capire che fine avesse fatto il figlio.

Gli imputati

Sul banco degli imputati (a vario titolo) ci sono Angelo Balzano (avvocato Mario Solanas), Giangiuseppe Ferrai (Stefano Piras) e Luigi Piras (Paolo Pilia) di Arzana, Armando Mameli (Marcello Caddori) e Paolo Mulas (Mario Canessa) di Tertenia, Salvatore Mereu di Tortolì (Bruno Pilia), e Fabrizio Demontis (Canessa) di Escalaplano. Cesare Balzano è stato ucciso ad Arzana all’età di 50 anni il 4 agosto 2019, mentre Andrea Agus è morto nel 2021 a causa di un malore.

