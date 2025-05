Dai militari agli studenti: la rinascita delle “casermette” 

Da camerate destinate ai militari ad alloggi per studenti: al via i lavori di recupero delle Casermette per truppe di passaggio, in stato di abbandono, da oltre vent'anni, nel cuore della città. Di proprietà del Demanio e concesse a una società olbiese per riqualificare la struttura con lo scopo di destinarla a finalità pubbliche, le Casermette saranno trasformate in residenza universitaria. È stato firmato un protocollo d'intesa tra l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari e la società concessionaria dell'immobile, che, superata la fase istruttoria per l'assegnazione delle risorse, scrive il futuro del compendio, costruito nel 1940 per ospitare le milizie di passaggio in città e tutelato dalla Soprintendenza. Nei sei fabbricati, in totale oltre cinquecento metri quadri inseriti in un parco di circa duemila metri, sono previsti venti posti letto, tra questi sei, quattro in camera singola e due in doppia, da assegnare alle matricole iscritte ai corsi di studi dell'università di Sassari che frequentano il polo decentrato di Olbia e che rientrano nei requisiti di reddito e merito previsti dai bandi Ersu. Nel documento si legge che il progetto si inserisce “nell'obiettivo di supportare l'offerta formativa del Polo di Olbia, rafforzata dalla recente apertura di nuovi corsi, e in vista di un piano dell'ateneo sassarese di sviluppo strategico del polo di Olbia, finalizzato a valorizzare le sinergie con il sistema economico e sociale della Gallura, fungendo da attrattore per studenti e ricercatori".

