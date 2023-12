«Dai medici ottima assistenza» 

La gratitudine per le cure prestate al padre, colpito da un malore, hanno spinto i familiari a scrivere una lettera piena di riconoscenza alla Asl di Nuoro. Le sorelle Giovanna e Claudia Sini hanno così voluto ringraziare i sanitari del San Francesco: «Il 14 novembre siamo arrivati in Pronto soccorso e, nonostante le difficoltà del reparto, abbiamo trovato nei medici e nel personale infermieristico un supporto di notevole ausilio per capacità e preparazione professionale, accompagnate da un componente umana e una rilevante disponibilità, non sempre riscontrabili nel personale delle strutture sanitarie». E ancora: «Abbiamo avuto modo di godere di un clima di rassicurante tranquillità per nostro padre e di constatare l’elevato livello di competenze professionali a completa disposizione del paziente, rivelata anche dalla collaborazione tra i medici Giuseppe Luppu e Rosanna Melis». Soddisfatto Peppino Paffi, direttore del dipartimento dei servizi ospedalieri: «Non possiamo che essere orgogliosi del lavoro dei nostri sanitari. Grazie al loro spirito di sacrificio e ai progetti aziendali l’ospedale torna a essere attrattivo». Michela Matta, direttrice del Pronto soccorso: «Nonostante le carenze d’organico il reparto si impegna h24 per tutelare al meglio ogni paziente». (g. i. o.)

