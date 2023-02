Dai Mamuthones ai Tumbarinos, sfilata con 14 gruppi  

Cresce l’attesa per la grande sfilata delle maschere tradizionali. Il collaudato percorso da piazzale Sardegna fino alla piazza Vittorio Emanuele attraversando via La Marmora e corso Garibaldi tornerà ad essere palcoscenico speciale per gli acclamati protagonisti del Carnevale barbaricino, a iniziare da Mamuthones e Issohadores dell’associazione Atzeni di Mamoiada, Thurpos di Orotelli e Boes e Merdules di Ottana. E poi tutte le altre associazioni come Sos Colonganos di Austis, S’Urthu di Fonni, Pro Loco Mascheras Limpias di Fonni, Tumbarinos di Gavoi, Sos Corriolos de Neoneli, associazione culturale “Barbagia Maschere” Maimones Murronarzos e Intintos di Olzai, gruppo Su Bundu di Orani, Tamburini e Trombettieri Città di Oristano, Mamutzones de Samugheo, Maschera a Gattu e Maimone di Sarule, Su Sennoreddu e sos de s’Iscusorzu di Teti.

Una rassegna piena di suggestioni arcaiche che si prenderà la scena a partire dalle ore 15 del 25 febbraio quando le maschere invaderanno le strade del centro. Dopo l’arrivo in piazza Vittorio Emanuele, alle 18, è previsto l’evento di danze tradizionali sarde con il gruppo etnico “Ballade ballade bois” e street food, a cura dell’associazione Tundu su ballu di Nuoro. In piazza Vittorio Emanuele, dalle 14, sarà anche possibile assistere allo spettacolo per bambini proposto dal comitato nuorese della Croce rossa italiana, e dalle 15 all’esibizione degli artisti di strada con balli e giochi, a cura dell’associazione “Issoru a sas creaturas”.

Per gli appassionati dell’equitazione l’appuntamento è nella stessa giornata del 25 febbraio nel galoppatoio di Prato Sardo, dove alle 15 è in programma la pentolaccia a cavallo organizzata dall’associazione Amazzoni e cavalieri di Nuoro.

Il programma di Carnevale messo a punto dal Comune inizia oggi, giovedì grasso, con varie iniziative per grandi e piccoli. Va avanti martedì alle 15 via con festa e parata itinerante tra personaggi, animatori, mascotte, musica e baby dance, giochi di magia, trucca bimbi, spettacoli di fuoco, giocolieri e scultori di palloncini in via La Marmora, corso Garibaldi e piazza Vittorio Emanuele.

