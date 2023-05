Dai lavori pubblici al turismo, i programmi della Giunta 

Il Consiglio comunale ha approvato il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione. Atto che la maggioranza guidata dal sindaco Piero Casula definisce «Ambizioso; comprende un programma amministrativo e un bilancio tecnico, in attesa delle necessarie variazioni che dovranno tener conto delle nuove entrate assicurate dei fondi del Pnrr e della Regione».

I punti essenziali del documento che regolerà l’attività del Comune nell’ultima parte del mandato amministrativo sono molteplici e, fra i più importanti, l’esecutivo indica: «La costituzione dell’Ecomuseo e della Fondazione per la gestione dei beni monumentali, il parco sportivo all’aperto (a Bosa Marina), il progetto Bric per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico con un percorso del filèt nel centro storico; la realizzazione di un parco a Terridi, il rinnovo degli appalti di parcheggi blu, verde e raccolta differenziata». Sotto il profilo degli interventi sul lavoro, il Dup conferma anche per il 2023 e 2024 i cantieri Lavoras proprio mentre sta per partire il nuovo cantiere di forestazione urbana.

Per la maggioranza «Ci sono al vaglio interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali turistiche lungo le vie interessate dalle isole pedonali, attraverso agevolazioni sui tributi». Rilevanti le previsioni in materia di lavori pubblici, con il completamento dei parcheggi di piazza Santa Giusta, del teatro, di via Ariosto, della Torre aragonese, delle scuole.

