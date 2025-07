Dai gioielli alle dentiere, il tesoro degli sbadati 

Borse frigo, ombrelli, libri, cellulari, chiavi, passaporti, occhiali e anche una dentiera. Il campionario degli oggetti smarriti sui mezzi pubblici, all’aeroporto e nelle stanze di alberghi o b&b è davvero svariato. La nazionalità poco conta, certo è che con l’incremento dei voli low cost i turisti in città, complice anche il gran caldo, spesso partono scordandosi oggetti essenziali o di valore. Recuperarli non sempre è semplice e il più delle volte comporta un impegno per chi deve spedire il pacco. In soccorso dei più smemorati arriva un sito che aiuta le strutture ricettive a restituire gli oggetti dimenticati dai propri ospiti.

In b&b e albergo

Laura Zazzara gestisce alcune strutture extra alberghiere. I suoi clienti sono soprattutto stranieri. «Capita spesso che dimentichino in camera, documenti, chiavi di casa e della macchina. L’ultimo caso pochi giorni fa: un turista per recuperarle ha dovuto aspettare altri tre giorni in città in attesa del volo successivo di rientro». Ci sono anche dimenticanze bizzarre. «Sempre alcuni giorni fa – aggiunge Zazzara – una donna della Lettonia ha scordato in stanza il passaporto. Abbiamo rovistato dappertutto ma non lo abbiamo trovato. Era nascosto tra il materasso e la rete, eppure abbiamo la cassaforte. Ma il record lo detengono caricabatterie e spazzolini elettrici». Per i più sbadati c’è un sito web. «Mi appoggio a LHostel che, con i riferimenti del cliente, si occupa della spedizione e della consegna degli oggetti».

Luigi Dedoni gestisce con i figli alberghi nel centro storico e al Poetto. «Capita soprattutto di trovare orecchini e anelli da donna dimenticati in bagno, ma anche vestiti e le immancabili chiavi di casa o della macchina. Noi, avendo i riferimenti, spediamo sempre tutto ai nostri ospiti».

Distratti a bordo

Nei bus del Ctm si dimentica di tutto, dipende dalla stagione. D’estate soprattutto borse frigo, occhiali da sole, ombrelloni e cappellini da donna. Durante il periodo scolastico libri, cartelle, zaini. Cellulari, chiavi e portafogli tutto l'anno. Non sono mancati i ritrovamenti curiosi. Alcuni anni fa a bordo di un pullman è stata trovata una dentiera. Difficile pensare si trovasse in bocca prima dello smarrimento (altre ipotesi sarebbero da brividi). Più probabilmente era in qualche borsa o in una pacco. Chissà. Un'altra storia che ha dell'incredibile è il ritrovamento di un portafogli con all'interno la disposizione del giudice che obbligava il proprietario agli arresti domiciliari. Quando è stata chiamata la Questura per segnalare il ritrovamento i poliziotti sono dovuti intervenire: invece di essere a casa l'uomo era in giro per la città sul pullman.

Sbadati in volo

Nell’aeroporto di Elmas la situazione è simile. A parte le forbicine, le bottiglie d’acqua, i cosmetici e i coltellini che non passano i controlli di sicurezza ai varchi, gli oggetti più che smarriti sono abbandonati. Nella stanza blindata dello scalo sono custodite tavole da surf, sedie sdraio per il mare e ombrelloni. Molti passeggeri in partenza si presentano al check-in con oggetti ingombranti che, soprattutto con le compagnie low cost, hanno costi di trasporto che superano di gran lunga il valore dell'oggetto. Altre sorprese nei bagni delle donne dove vengono ritrovati anelli, bracciali e collane preziose. Ai bar portafogli con bancomat e carte di credito.

