Dai filmati delle telecamere i volti dei colpevoli? 

Indagini serrate a Quartu nel tentativo di far luce sull’esplosione di due notti fa di un ordigno su una serranda dell’agenzia immobiliare della Tecnocasa in via Cecoslovacchia. Diverse persone sono state accompagnate nella sede di polizia di via Fiume dove sono state interrogate e rilasciate. Effettuate anche due perquisizioni domiciliari forse alla ricerca di altre bombe artigianali.

Le indagini sono coordinate dal commissario Ignazio Secci. Tutto ruota soprattutto sull’esame delle immagini di diverse telecamere piazzate nelle vicinanze dell’agenzia. La speranza e che i malviventi che hanno lanciato l’ordigno siano stati ripresi durante il loro raid: la convinzione è che qualcuno sia arrivato in moto con un complice, lanciando l’ordigno alla base della serranda: Lo scoppio è stato immediato senza comunque fare grossi danni: Basti dire che l’esplosione ha appena scalfito la base di una lastra di marmo, praticando un piccolo foro sul pavimento. Nella sede del Commissariato e neppure nella caserma dei carabinieri sono arrivate segnalazioni sull’accaduto, scoperto dopo qualche ora da una pattuglia di poliziotti che ha notato i alcuni frammenti di marmo. Incuriositi si sono avvicinati alla serranda scoprendo così l’attentato.

