VaiOnline
Indagini.
24 ottobre 2025 alle 00:37

Dai filmati delle telecamere i volti dei colpevoli? 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Indagini serrate a Quartu nel tentativo di far luce sull’esplosione di due notti fa di un ordigno su una serranda dell’agenzia immobiliare della Tecnocasa in via Cecoslovacchia. Diverse persone sono state accompagnate nella sede di polizia di via Fiume dove sono state interrogate e rilasciate. Effettuate anche due perquisizioni domiciliari forse alla ricerca di altre bombe artigianali.

Le indagini sono coordinate dal commissario Ignazio Secci. Tutto ruota soprattutto sull’esame delle immagini di diverse telecamere piazzate nelle vicinanze dell’agenzia. La speranza e che i malviventi che hanno lanciato l’ordigno siano stati ripresi durante il loro raid: la convinzione è che qualcuno sia arrivato in moto con un complice, lanciando l’ordigno alla base della serranda: Lo scoppio è stato immediato senza comunque fare grossi danni: Basti dire che l’esplosione ha appena scalfito la base di una lastra di marmo, praticando un piccolo foro sul pavimento. Nella sede del Commissariato e neppure nella caserma dei carabinieri sono arrivate segnalazioni sull’accaduto, scoperto dopo qualche ora da una pattuglia di poliziotti che ha notato i alcuni frammenti di marmo. Incuriositi si sono avvicinati alla serranda scoprendo così l’attentato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Violentata, resta incinta a 12 anni

l F. Pinna
Nuovi striscioni esposti davanti all’ospedale San Giuseppe di Isili

Pronto soccorso chiuso, la protesta non si ferma

«Subito un incontro urgente con la Regione» 
Sonia Gioia
Energia

«Degrado estetico, si cancella l’unicità dei luoghi»

La Soprintendenza speciale del Ministero boccia il parco “Is Olias” 
Enrico Fresu
Regione

Progressisti, ipotesi appoggio esterno

Chiedono la sostituzione di Satta all’Agricoltura, ma Todde prende tempo 
Roberto Murgia
Cronaca

«È stato un mio errore, la bambina non doveva  viaggiare sulla minicar»

Mea culpa del 28enne di Villacidro: non giudicate, può capitare a chiunque 
Mariella Careddu
governo

Manovra, Forza Italia sulle barricate

Tajani: «Su affitti brevi e dividendi decide la politica, non i tecnici del Mef» 