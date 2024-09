Dai fasti della D alla Prima categoria, ma l’orgoglio dell’Isili sono le giovanili 

Il 24 maggio 1980 è una data da ricordare per l’Isili. Al Quadrivio di Nuoro la vittoria per 1-0 sul Fertilia consentì alla squadra del Sarcidano di approdare in Serie D. Qualche anno in quella che poi è diventata l’Interregionale, poi il ritorno nei tornei inferiori. Oggi la squadra rossoblù disputa la Prima categoria, ma si concentra soprattutto sui giovani e non solo nel calcio. Dalla pallavolo all’atletica, dal basket alla canoa, alla bike e alle bocce. Lo sport per combattere lo spopolamento, con la fortuna di trovarsi al centro dell’Isola. L’Oristanese, il Nuorese, l’Ogliastra e il Cagliaritano non distano tanto.

«Siamo un’associazione senza scopo di lucro, una polisportiva che attraverso lo sport vuole unire anche culture diverse», le parole del presidente Mario Gian Luigi Casu, «siamo una società multietnica, tanti ragazzi sono stranieri che si sono integrati benissimo». Altra priorità è avvicinarsi a calcio in modo sano, svincolato dalle logiche del successo, accogliendo tutti. «Chi viene da noi deve sentirsi come in una famiglia», conferma Cristian Cao, responsabile del settore giovanile, «siamo riusciti a costruire tutto questo grazie all’autofinanziamento e all’aiuto dei genitori». Un punto di riferimento nel territorio. Alcuni centri sono troppo piccoli per avere una scuola calcio e, grazie alla collaborazione con i paesi limitrofi, molti giovani calciatori vengono accolti a Isili. Qualcuno va oltre. Come Jacopo Desogus di Gergei che, confrontandosi sin da piccolo con i coetanei (e non solo) della zona, è cresciuto tanto ad arrivare alle giovanili del Cagliari e alla Serie B coi rossoblu. Diventato “Football Academy” del Cagliari sette anni fa, l’Isili ha l’obiettivo fare da tramite tra il territorio e il mondo professionistico. «Un’opportunità per i nostri ragazzi della zona», prosegue Cao, «che possono avere la giusta visibilità per magari ottenere, un domani, l’occasione di entrare nel settore giovanile rossoblù facendo un’esperienza altamente formativa».

Sede del ritiro della Primavera del Cagliari allenata da Fabio Pisacane, il campo comunale è in erba naturale che si trova all’ombra del suggestivo Nuraghe di Is Paras. La Statale 128 lo divide dal palazzetto e dalla piscina che, prima del Covid, aveva coinvolto tanti giovani della zona che avevano abbandonato il calcio. «Non è stato facile», sottolinea Cao, «ma anche grazie al grande lavoro dei mister di tutti i gruppi adesso contiamo circa 140 tesserati, dai Piccoli amici a tutte le squadre del settore giovanile».

