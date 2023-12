Dai concerti alle messe: a Natale con Videolina e Sardegna 1 

La musica, la santa messa, il divertimento di una serata speciale per chi sceglie di trascorrere la vigilia e il giorno di Natale in compagnia delle emittenti sarde Videolina e Sardegna 1.

I concerti

Domani la programmazione dedicata alle feste su Videolina si apre con il Concerto di Natale del Banco di Sardegna e il Gran concerto di Natale dell’Insieme Vocale Nova Euphonia. Alle 21, dalla cattedrale San Nicola di Sassari, il concerto diretto dal maestro Andrea Certa sarà eseguito dall’orchestra LABohème con il soprano Francesca Sassu. A Maria Grazia Ledda il compito di presentare la serata. Subito dopo, alle 22.15, andrà in onda il Gran concerto di Natale che si è svolto nella chiesa monumentale di Santa Caterina a Sassari, organizzato dall’Insieme Vocale Nova Euphonia in collaborazione con la Fondazione Maria Carta. Lunedì 25 dalle 17.45 dalla chiesa parrocchiale Santa Maria Bambina di Nule il Concerto dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio Canepa di Sassari.

Le messe

A mezzanotte di domani il consueto appuntamento con la messa di Natale che verrà trasmessa dalla chiesa dei Cappuccini di Cagliari, così come la messa del giorno, sempre in diretta, a partire dalle 12 di lunedì 25.

Gli show

La serata di Natale si conclude su Videolina con una puntata speciale di “C’è Scraffingiu per te” con Alessandro Pili e Maria Giovanna Cherchi, ospite speciale Marco Mancosu, centrocampista del Cagliari. Al direttore de L’Unione Sarda Emanuele Dessì e al condirettore del tg di Videolina e Radiolina Simona De Francisci il compito di portare gli auguri del gruppo editoriale ai telespettatori.

Su Sardegna 1 le feste si vivranno con una programmazione musicale che vede in primo piano brani natalizi come “E Sarà Natale” dei Tazenda, ospiti nel 2005 di una puntata di Sardegna Canta e “Naschid’est”, che l’emittente propone nell’interpretazione del gruppo Cuncòrdia a Launeddas. I tg, condotti in lingua sarda dalla giornalista Paola Pilia, dedicheranno particolare attenzione alle feste con notizie e informazioni su tutti gli eventi. (gr. pi.)

