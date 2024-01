Dai Comuni si sogna la Regione 

Diciannove uomini e otto donne, sono ventisette gli amministratori galluresi candidati in corsa alle elezioni regionali del 25 febbraio prossimo. Ci riprovano tre sindaci, tanti consiglieri comunali, qualche assessore e due prime donne.

In campo

Da Olbia cercano consensi per volare in via Roma a Cagliari, la vicesindaca, Sabrina Serra, e la capogruppo di Olbia democratica in Consiglio comunale, Ivana Russu. In quota Forza Italia, la prima, e assessora alla Cultura e alla pubblica istruzione da dieci anni, tra i compagni del Partito Democratico, la seconda, amministratrice dal 2011 e unica candidata della minoranza, Serra e Russu, condividono, però, loro la prima volta verso Villa Devoto. Dall'Aula, in lizza anche l'assessore all’Urbanistica, Bastianino Monni, da tre anni nella Giunta Nizzi e consigliere nella precedente consiliatura, è nella sestina forzista gallurese a sostegno di Paolo Truzzu presidente insieme al consigliere comunale e regionale uscente, Angelo Cocciu, il più votato in città in qualsiasi competizione elettorale, alla consigliera comunale di La Maddalena, Rosanna Giudice. Sono quattro, in totale, i consiglieri comunali olbiesi, tra cui Monica Fois, in quota Riformatori sardi, e tre gli assessori tra i quali, anche, quello alle Attività produttive, Vanni Sanna, con il partito di Matteo Salvini.

Fasce tricolori

Tre i sindaci: quello di Calangianus, al suo secondo mandato, Fabio Albieri, schierato con Sardegna al centro 20Venti, il collega di Berchidda, Andrea Nieddu, alla guida del paese da quindici anni, e il primo cittadino di Golfo Aranci, Mario Mulas, che si contendono le preferenze nella lista di Fratelli d'Italia. Non ‘fratelli’ ma cugini, è un duello sotto il campanile quello che si gioca a Golfo Aranci: Mulas sfida il concittadino (nonché consanguineo), Giuseppe Fasolino, suo predecessore per dieci anni che, nel 2019, gli ha passato il testimone, candidandolo nella stessa lista civica, vice presidente uscente della Regione, (ex forzista) che rilancia in quota Riformatori sardi.

Ci riprovano

A (ri)candidarsi per Villa Devoto, anche, il presidente regionale del Pd, Giuseppe Meloni, già consigliere per due legislature, il collega pentastellato, Roberto Li Gioi, entrambi tra le dieci liste del campo largo di Alessandra Todde, l’ex capo di Gabinetto dell'attuale governatore Christian Solinas e ancor prima assessore agli Enti locali, Quirico Sanna, sotto la bandiera dei Quattro mori (Psd'Az), e il consigliere Dario Giagoni, in quota Lega che candida, anche, l'assessore all'Istruzione, Andrea Biancareddu (ex Udc), tutti e tre nella coalizione di centrodestra.

Dopo Olbia, con sei amministratori, è La Maddalena a candidare più rappresentanti dell'amministrazione comunale: quattro, tra cui la vicesindaca, Federica Porcu (FdI), e l'assessore (tecnico) al Bilancio, Claudio Tollis. Anche Arzachena candida la vicesindaca, Cristina Usai (FdI), e due consiglieri, altrettanti Tempio, entrambi di minoranza. In corsa, anche, il presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana con il Pd, e il presidente del Cipnes, Gianni Sarti con il Psd'Az.