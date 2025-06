Dai cimiteri agli edifici pubblici, piano della Regione per gli enti locali: «Uno stanziamento da 100 milioni»  

«È la prima volta che la Regione fa una programmazione pluriennale dedicata agli enti pubblici». Antonio Piu, quota Avs della Giunta, lo presenta così il piano che mette a correre cento milioni di euro spalmati in nove bandi. Per ciascuna gara è previsto un tetto «massimo concedibile», così come «una graduatoria che terremo aperta», in modo da «finanziare le opere con nuove risorse», una volta esaurito il primo plafond, spiega l’assessore ai Lavori pubblici. «I cento milioni sono stanziamenti regionali».

Primo blocco

Le nove linee di intervento previste cominciano dalla «messa in sicurezza di ponti e viadotti, ma non di strade rurali e vicinali». Questo bando 1 vale 14 milioni. Ciascun ente locale può richiedere al massimo un milione e mezzo e «presentare una sola domanda». Il bando 2 è dedicato alla «realizzazione di itinerari ciclabili». A disposizione ci sono 11 milioni: ogni Comune può richiederne al massimo uno se partecipa da solo, «due se la domanda è in forma associata». Per le strade di «interesse locale o regionale» c’è la gara numero 3, da 16 milioni. «I municipi fino a 5mila abitanti potranno avere un massimo di 300mila euro è la regola -; 500mila euro per quelli da 5.001 a 30mila residenti; 700mila euro per gli enti locali più grandi». Ecco poi la «riqualificazione delle reti di drenaggio», bando 4, «per evitare allagamenti», dice Piu: l’importo complessivo a disposizione è di 12 milioni. La soglia massima che si può ottenere è di 500mila euro.

Altri asset

Il bando 5 da 9 milioni riguarda i cimiteri: «Finanziamo progetti inerenti la cremazione degli animali domestici, ma anche la digitalizzazione, per permettere la localizzazione dei propri congiunti», oltre che «gli ampliamenti e la messa in sicurezza», spiega l’assessore. Gli interventi nei centri urbani sono la gara 6: 13 milioni a disposizione, «con un finanziamento massimo di 800mila euro per i Comuni dai 30mila abitanti in su». Il bando 7 stanzia 10 milioni per gli edifici pubblici. Stavolta c’è anche un contributo minimo, che «non può essere inferiore a 50mila euro»; quello massimo invece è di 800mila. L’eliminazione delle barriere architettoniche è la gara numero 8, da un milione di euro, sempre con tre fasce di finanziamento in base alla popolazione. Il nono bando, da 10 milioni, è sull’illuminazione pubblica.

I meccanismi

Con il programma pluriennale «la Regione censisce il fabbisogno dei Comuni su opere e infrastrutture, una previsione che sino a oggi nessuna maggioranza ha mai fatto». Ieri, per la conferenza stampa di presentazione, Piu ha chiamato a raccolta i dirigenti degli uffici. «Questo – ha sottolineato l’assessore – è un lavoro di squadra che ci vede impegnati da un anno. Per mettere a punto il programma abbiamo fatto cinquanta sopralluoghi in giro per la Sardegna». Tranne il bando 9, che si servirà della piattaforma denominata Sipes, tutte le altre otto gare «andranno inoltrate sul Sus, lo Sportello unico dei servizi». A ogni intervento verrà attribuito un punteggio, «anche in base al co-finanziamento da parte degli enti richiedenti. Con questo programma pluriennale velocizziamo i procedimenti e li semplifichiamo con la massima trasparenza e nessuna discrezionalità, dal momento che le procedure previste saranno completamente automatizzate». ( al. car. )

