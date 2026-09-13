Dai casoncelli di Ernesto al gol di Mendy 

La trasferta di Bergamo è tra le più stimolanti. C'è la facilità nei collegamenti aerei, nessuna limitazione per i tifosi, una città accogliente e uno stadio ideale per godersi una partita di calcio.

Il clou è la gara, ma anche la preparazione non è da meno. Tra ripassare i dati delle squadre, statistiche e possibili formazioni, è motivante andare alla ricerca del “piatto tipico” della città ospitante. A Bergamo, tra le cose più gustose c’è la polenta, ma con quasi 30° di temperatura, meglio virare sui casoncelli. Quelli di Ernesto, fatti alla bergamasca, necessitano di una confessione dal nutrizionista!

Allo stadio c’è Trepy. Finite le cure in Trentino che lo hanno rimesso in forma, “scrocca” un passaggio per tornare in Sardegna! Scherzi a parte, è stato bello ritrovarlo, per ora solo a bordo campo.

Al pareggio dell’Atalanta, i tifosi del Cagliari si chiedono cosa abbiano fatto di male per meritarsi i gol di Scamacca. Poi si ricordano del terzo gol di Mendy ai nerazzurri nelle ultime due partite (e due vittorie!) per consolarsi. E proprio in occasione del gol del giovane senegalese, è partito il concorso interno di “tzacca e poni”: leader indiscusso, per adesso, capitan Deiola con la sua “pappina” da dietro all’attaccante!

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