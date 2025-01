«Dai carri con i buoi al boom economico» 

Ha vissuti i tempi in cui le merci viaggiavano sui carri trainati dai buoi o dai cavalli e quando la contabilità si faceva rigorosamante a mano. Pasquale Pirri, classe 1934, è il decano dei commercialisti cagliaritani. Con la tessera numero 7 è iscritto all’Albo professionale dal 24 marzo del 1965, quasi 60 anni di professione durante la quale ha fatto quadrare i bilanci delle più importanti società della città. Non solo partita doppia o conteggi, Pirri è stato un grande sportivo prima come atleta, all’Amsicora, poi come presidente della società Cagliari Rugby.

Via da Sassari

Pasquale Pirri – fratello di Gavino, storico consigliere delle Banca d’Italia – è nato nel “Capo di sopra”. Il padre con gli otto figli lasciò la città natale per mettere radici a Cagliari. «Quando avevo 5 anni vinse il concorso per la manutenzione degli strumenti utilizzati per la fisica del liceo Dettori, la sede era in piazzetta Dettori, nel cuore della Marina». Otto anni relativamente sereni, poi lo scoppio della Seconda guerra mondiale e i bombardamenti degli alleati che nel ‘43 distrussero il capoluogo. «Siamo tornati a Sassari come “sfollati” per sfuggire alla devastazione, poi alla fine della guerra il rientro a Cagliari». Licenza media, diploma di Ragioneria al Martini, a seguire la facoltà di Economia e commercio. «Ho fatto in tempo a fare il primo anno di università e sono partito militare alla scuola ufficiali di Lecce». Poi la malattia. «Presi l’influenza Asiatica, un virus terribile, soprattutto in quei tempi». Iniziò così un pellegrinaggio nei vari ospedali militari, passando per il Celio e finendo nella struttura di via Azuni. Finito il peggio, Pirri riprese gli studi e si laureò e 60 anni fa l’iscrizione all’albo dei commercialisti, professione che ancora esercita, con il figlio e la figlia, nello studio del Corso.

Il boom economico

«Iniziai la pratica nello studio di Borghesan, un vero maestro, che mi affidò di seguire la società Cosvilt, composta da avvocati genovesi. Sull’onda della Costa Smeralda e dell’Aga Khan, molti venivano in Sardegna, allora terra vergine, per costruire. Questi avvocati acquistarono un terreno a San Francesco d’Aglientu per realizzare un villaggio». Erano anni di grande sviluppo economico, la nostra Isola stava cambiando conformazione da agro pastorale a turistica. Le imprese cagliaritane crescevano a tempi di record grazie a questo nuovo trend. «Ho seguito le società importanti come l’Acentro di Fodde, le Fornaci Scanu, la Sima e la Pellegrini costruzioni». Qualche fallimento? «Il più doloroso, oneroso e complicato è stato quello della Clinica di Quartu».

La città che cambia

In 60 anni di carriera, dal punto di osservazione privilegiato del suo studio, Pasquale Pirri ha visto la città cambiare. «Abitavo in via Romagna, in quei tempi via Bacaredda era uno sterrato percorso dai carri trainati dai buoi, ricordo ancora lo stallone nero con i prodotti della Masnata Chimici. Poi l’industrializzazione, le auto e, soprattutto, l’informatica che ha rivoluzionato il nostro lavoro. Ora Cagliari è molto bella grazie ai suoi giardini, ai parchi, alle strade».

L’appello

«Il campo da rugby dell’ex aeroporto militare è parte nel Comune di Cagliari e parte in quello di Monserrato e per noi ottenere le licenze edilizie per migliorare l’impianto è impossibile. I due sindaci, nonostante le promesse, non riescono a mettersi d’accordo, speriamo che il 2025 sia l’anno buono».

RIPRODUZIONE RISERVATA