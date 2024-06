Dai canili a nuove vite, sfida d’amore 

Inviata

Terralba. Ci sono cani vecchietti, da una vita dentro un recinto ma anche cuccioli desiderosi di scoprire il mondo. Non importano razze, dimensioni o età: nei canili si apre un mondo variegato dove un’infinità di 4 zampe aspetta una famiglia vera e un piccolo esercito di volontari ogni santo giorno si prende cura di loro. È il risvolto delle mancate sterilizzazioni, degli abbandoni e del randagismo che Comuni, Asl e volontari cercano di arginare: a Oristano ieri è stato pubblicato il bando per il ricovero dei randagi; a Terralba tre mesi fa è stato inaugurato il canile mentre ad Arborea è in chiusura una struttura privata.

I dati

In provincia sono operativi i rifugi a Silì, Terralba, Arborea, Uras e Ghilarza. Secondo i dati della struttura semplice dipartimentale Anagrafe canina e randagismo della Asl nel 2023 gli ingressi in canile sono calati del 30 per cento «grazie alle campagne di anagrafatura organizzate sul territorio» fa sapere il direttore Giuseppe Sedda. Al momento a Silì sono ospitati circa 360 cani, a Terralba 130, a Uras 230, a Ghilarza circa 100 infine ad Arborea una quarantina.

Oristano

Il Comune ha bandito la gara per la custodia e il mantenimento dei randagi: l’appalto è di 5 anni, spesa complessiva un milione 246mila euro. Per il mantenimento di ogni animale in canile la spesa è di 2,69 euro al giorno ma con il nuovo servizio salirà a 3,30 euro. «Il numero dei 4 zampe in canile è in progressivo calo, grazie alla sinergia tra Comune, Asl, il canile di Sandro Piras e la collaborazione dei volontari – spiega l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda - vogliamo intensificare le iniziative e favorire le adozioni».

Terralba

Da 18 anni il canile era chiuso, a marzo l’inaugurazione della nuova struttura è stata una prima vittoria. La seconda sarà cercare casa ai 4 zampe e la coop Bau club, che ha in gestione il canile, è una sicurezza. «Come coop abbiamo una media molto buona, nel 2023 circa 250 adozioni – commenta la responsabile Elena Pisu – e in questi primi mesi a Terralba ne abbiamo già conclusa qualcuna». L’attenzione è massima, sono previsti controlli pre e post affido e persino un servizio di trasporto nella nuova casa. «Noi trattiamo i cani che arrivano da noi come se fossero nostri – va avanti – li accudiamo e li diamo in adozione solo se staranno effettivamente meglio». Nella struttura, in cui lavorano 4 dipendenti, ci sono spazi verdi per lo sgambamento e tutti i comfort possibili. I Comuni convenzionati versano 2,60 a cane, una cifra che quando si deve far fronte anche alle spese veterinarie non è sufficiente, così si cerca di andare avanti con 5 per mille e donazioni.

Arborea

Al Dog village c’è aria di smobilitazione. «Dopo la denuncia del deputato leghista Filippo Maturi qui è cambiato tutto» racconta Salvatore Piras che dal 2006 accanto al centro di allevamento cani aveva realizzato un rifugio. «Avevamo le autorizzazioni per 110 animali, poi siamo cresciuti con l’edilizia libera e siamo arrivati anche ad ospitarne 300». La visita del deputato due anni fa finì con un’ispezione Asl e l’ordine di demolire i box abusivi, circa 80. «Adesso Arborea e Terralba hanno portato via i propri cani, sono rimasti quelli di Scano Montiferro, Ollastra e Bauladu - spiega– speriamo di ripartire, stiamo aspettando le autorizzazioni per ricreare gli spazi a norma».

Ghilarza

Nell’Alto Oristanese l’unico punto di riferimento è il rifugio gestito da Flavia Carta che 26 anni ha iniziato da sola ad occuparsi di cani soli. «Ho chiuso le convenzioni con alcuni Comuni perché gli ingressi erano troppi e era impossibile sostenere i costi –sostiene – oggi accolgo i cani di Riola, Abbasanta e Santu Lussurgiu». Anche qui sono l’amore per gli animali e il gran cuore di pochi volontari ad assicurare una vita migliore ai 4 zampe.

