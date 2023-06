Dai campi alle botti, 125 anni di vernaccia 

Centoventicinque anni sono tanti ma non troppi e non abbastanza per chi ha ancora voglia, energia e passione come la cantina Contini di Cabras, per continuare a percorrere i sentieri misteriosi e sempre affascinanti del vino e di sua maestà la vernaccia. Un prodotto difficile, complicato e a tratti bizzarro da declinare obbligatoriamente al femminile come si conviene ai grandi vini che ti trasportano nell’indimenticabile mondo antico che nel bicchiere ambrato ritrova umori e sentori mai dimenticati e sempre nuovi.

La storia

Il giornalista Paolo Desogus, in un’opera che sarà presentata oggi pomeriggio a Cabras, e dove interverrà anche anche l'ex ministro e presidente Consob, Paolo Savona, racconta la storia della più longeva cantina sarda nata nel 1898, dei Contini a iniziare da Salvatore che nel 1895 aveva avviato il commercio di vini. L’attività prosegue con il figlio Attilio che forte della scuola di padre Salvatore ristruttura la cantina, diversifica la produzione e amplia la superficie vitata.

Oggi con i figli e i nipoti c’è la quarta generazione: il patron Paolo presidente e i nipoti Alessandro, Mauro e Marcello. Raccontare la cantina Contini è raccontare una storia di eccellenza testimoniata dalle decine e decine di riconoscimenti e medaglie d’oro assegnate nelle più importanti rassegne nazionali e internazionali con la Vernaccia primo vino doc della Sardegna del 1973.

I vini

Nel 1980 l’azienda inserisce altre tipologie di vini autoctoni locali come il nieddera, il vermentino, il cannonau, il biologico, i vini legati alla Sartiglia: tradizione e innovazione con l’enologo Piero Cella e il sommelier pluripremiato Andrea Balleri a creare, affinare e lanciare nel mondo Contini, Cabras e il Sinis. Duecento ettari di vigneti: vernaccia, cannonau, vermentino, nieddera.

La vernaccia

«Quello che non cambia è il sistema di produzione della vernaccia, la stessa del nostro bisnonno e così sarà per sempre. Abbiamo vernaccia con 50 anni di invecchiamento», spiegano Mauro e Alessandro che della vernaccia non smetterebbero mai di spiegare, informare, raccontare come si racconta una favola antica. Ma della sola vernaccia non si campa e pur restando il vitigno la stella polare che ha sempre guidato e ancora guiderà l’azienda, la produzione si completa con altre qualità declinate nelle diverse etichette che raccontano il vino e la Sardegna.

L’analisi

Il professore Paolo Savona nella presentazione del libro che racconta la Cantina e la storia della famiglia Contini confessa che «non è possibile spiegare il successo della Cantina Contini con analisi avulse dal territorio in cui ha progredito e prosperato perché ha saputo valorizzare le sue radici fisiche e non si è adeguata nel tradizionale “su connotu” ma ha inseguito e accettato la modernità della scienza enologica e di quella del business».

