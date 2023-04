Dai barconi alle sfilate di moda 

Tra queste c’era Rachel 41 anni troppo timida per dare il cognome, arrivata dalla Nigeria nel 2015, sola in un mondo per lei tutto nuovo. «Sono andata via dalle rivolte del mio Paese» racconta, «e adesso qui mi sono perfettamente integrata e faccio la colf. Il corso di cucito mi è piaciuto moltissimo. Ho creato pantaloni, gonne, vestiti ed è stato davvero emozionante vedere i miei abiti sfilare». Adesso il sogno, «è trovare magari un lavoro come sarta. Spero che questo corso riesca a darmi queste opportunità». Di fianco a lei Valentina Berenezittk, viene dall’Ucraina. Scappata dalla guerra, l’anno scorso ha raggiunto le due sorelle che già vivevano qui. «La guerra è una cosa terribile, ma adesso per fortuna sto bene», dice. «Qui mi sono trovata molto bene e frequentare questo corso è stato molto importante».

Così ecco “Cucire l’accoglienza”, progetto messo su dal laboratorio tessile sociale e creativo La Matrioska, finanziato dal Comune nell’ambito dei progetti di coesione sociale, dedicato alle donne migranti. Un’occasione di riscatto e un modo per trovare un lavoro ma anche di socializzazione, inclusione e valorizzazione delle tante donne straniere che vivono in città e non hanno appunto un impiego. Ieri la tappa conclusiva con la sfilata degli abiti che le mani di queste donne hanno creato. Emozionate hanno assistito con il cuore che batteva più forte all’incedere delle modelle che indossavano gonne, magliette, abiti, tutti fatti da loro.

Sempre più integrati, sempre più “quartesi”. Le comunità straniere che vivono in città non sono più isolate con le loro tradizioni e le loro usanze, ma sono sempre più attive e coinvolte. Merito anche delle tante iniziative organizzate da amministrazione e associazioni che le vedono protagoniste.

Migranti stiliste

Le storie

La volontaria

A dirigere tutto c’è la presidente della Matrioska Elisabetta Dessì che si commuove mentre presenta i capi delle sue “allieve “ così speciali. «Noi lavoriamo con i migranti da ormai quattro anni» dice, «e ogni volta è una sfida, non è scontato portare a termine i progetti. Questa volta ce l’abbiamo fatta e siamo molto contenti». Le ragazze, aggiunge, «sono molto coraggiose, per le storie che hanno alle spalle. Io ogni volta che ho a che fare con loro ridimensiono i miei problemi, non sto scappando da una guerra, non sto affrontando tutte queste difficoltà». Il futuro è già davanti, «adesso stiamo avviando una collaborazione con una compagnia teatrale per cucire gli abiti alla compagnia, ovviamente sempre con i migranti».

Il progetto

Il corso che si è svolto nella sede della Matrioska in via Sant’Antonio, è andato avanti per sessanta ore di formazione e ha permesso alle migranti di imparare le basi di taglio e confezione degli abiti femminili. E di stranieri e di integrazione si parlerà anche a giugno con l’iniziativa dell’associazione “Sette note e più” che riporterà ancora una volta l’iniziativa che vede le comunità straniere presentare i loro cibi tipici ai cittadini con i banchetti lungo le strade. L’anno scorso per la prima volta l’appuntamento era stato spostato dal parco Europa a via Porcu con un grandissimo successo.

La sfilata di ieri era organizzata nell’ambito delle iniziative del centro commerciale naturale La via del mare, e ha visto anche concerti, passeggiate ecologiche e body panting in collaborazione con Angels parrucchieri, Officina Mush, Hair studio kerastase e Cittadinanza Attiva Oikos.

