Dai banchi di scuola al festival Tuttestorie 

Tra storie, laboratori e incontri con gli autori, il festival Tuttestorie si conferma un’esperienza di crescita e scoperta per gli alunni dell’Istituto comprensivo Ermanno Cortis di Quartucciu.

Le quinte B e C della scuola primaria di via Guspini hanno partecipato con entusiasmo a una mattinata dedicata alla fantasia e alla creatività, culminata nell’atteso incontro con la scrittrice Giuliana Facchini, autrice de “La mia vita imprevista”. I giovani studenti hanno condiviso emozioni, curiosità e riflessioni nate dalla lettura del libro, dando vita a un dialogo vivace con grande partecipazione. L’appuntamento con il festival è ormai abituale per l’istituto. Insieme agli alunni delle due quinte, quest’anno hanno partecipato anche alcune classi delle Medie e della Primaria di via Monte Spada, da dove sono arrivati pure i bimbi dell’Infanzia. L’evento è stato un momento corale di conoscenza.

