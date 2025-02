Dai banchi di scuola a una carriera  negli hotel di lusso 

Portano con orgoglio la divisa della scuola con il logo e il nome Costa Smeralda. Un po’ perché nell’ottobre del 1965 al primo giorno di scuola dell’istituto alberghiero di Arzachena c’era come padrino Karim Aga Khan (che l’aveva ospitato all’hotel Cervo), un po’ perché nel professionale che ha tra i più alti tassi di occupazione in Sardegna molti ragazzi e ragazze puntano all’eccellenza nella formazione turistica agevolati da un territorio ad alto tasso di hotel di lusso.

La scuola – 650 alunni compresa la sede di Budoni - secondo Eduscopio ha un indice di occupazione del 51 per cento, il più alto in Sardegna per i professionali del settore servizi. Se si sommano quelli che hanno un lavoro stabile e quelli che ce l’hanno temporaneo – purtroppo il punto dolente del comparto – si arriva al 78 per cento di occupati.

Scuola e lavoro

Qui arrivano studenti da tutta la Sardegna, 80 sono ospitati nel convitto. Dopo un biennio comune, la specializzazione in servizi di sala e vendita, accoglienza turistica ed enogastromia. «L’occupazione è sicuramente favorita da un territorio vocato al turismo e con una grande vivacità economica», spiega il dirigente Antonello Pannella: «Abbiamo la fortuna di poter collaborare con aziende di altissimo livello. Seguiamo con molto rigore i percorsi di Pcto (l’ex alternanza scuola lavoro) per evitare abusi e storture». Il legame con la Costa Smeralda resta stretto. «Fa parte della nostra storia e della nostra tradizione. Ancora oggi Smeralda holding ci sostiene e ci affianca e molti nostri ragazzi vengono accolti nelle aziende».Gli istituti professionali si portano dietro ancora molti pregiudizi ed è uno dei motivi per cui domanda e offerta di lavoro qualificato non sempre si incontrano. «Un problema – aggiunge il dirigente – che nasce già dall’orientamento che si fa nella secondaria di primo grado quando si tende ad indirizzare verso i professionali chi ha bassi rendimenti scolastici invece che considerare le reali inclinazioni dei ragazzi». E poi c’è un altro pregiudizio: «Si pensa che sia una scuola che prepara a fare il cameriere, che è un mestiere degnissimo, ma non è così. La scuola prepara anche a ruoli direttivi e di coordinamento».

Le storie

Ragazzi e ragazze con storie diverse e la stessa scintilla negli occhi. Gabriele Degortes si sta formando per la sala bar. «Mio padre ha un bar a Olbia e ho pensato di specializzarmi nel settore ma in futuro non vorrei limitarmi a questo. Mi piacerebbe un ruolo manageriale, sicuramente andrò all’estero per formarmi meglio ma poi vorrei tornare perché c’è tanta necessità di professionalità in Sardegna». Figlia d’arte anche Asia Pirellas, famiglia di pasticceri a Fonni. «Ero partita con l’idea di fare pasticceria. Ho un bellissimo rapporto con mio padre e volevo essere come lui. Poi, ho capito che mi piaceva di più l’accoglienza turistica. Dopo la scuola vorrei iscrivermi in Economia e marketing e il mio sogno è avere un hotel mio in Barbagia. Perché la Barbagia è nel mio cuore».Giovanni Cherchi, di Palau, invece, ha dovuto convincere i genitori, entrambi laureati in materie scientifiche, che era una buona idea iscriversi all’Alberghiero. «Mi piace molto studiare ma alla fine la chimica e la biologia non sono molto distanti dalla pasticceria, l’indirizzo che ho scelto. Infatti dopo il diploma penso di iscrivermi a scienze della nutrizione». Il suo piatto forte è la Sacher. Maria Fede Scarpelli è lombarda, figlia di un imprenditore e di una commercialista che si sono trasferiti in Gallura quando era bambina. Fa accoglienza turistica e punta anche lei alla gestione di un hotel.

Successo a Parigi

Asia, Maria Fede, Gabriele e Giovanni hanno partecipato insieme ai loro compagni e docenti alla nona settimana della Cucina italiana nel mondo organizzata dalla delegazione di Parigi Montparnasse del’Accademia italiana della cucina. Hanno cucinato, servito e accolto gli ospiti in una serata dedicata ai Pani rituali della Sardegna. Tra la zuppa gallurese proposta in tre versioni, la tartare di pecora su pappa di civraxiu al pomodoro, i culurgiones arrosto con salsa di pane hanno portato in tavola la Sardegna migliore. Fatta di pane e passione.

