Dai banchi di scuola a quelli del Consiglio comunale, dove vengono prese tante decisione che influiscono sul loro futuro.

Si chiama “le giornate della trasparenza- conoscere il Comune” l’iniziativa che venerdì mattina coinvolgerà 68 alunni delle quinte elementari cittadine che potranno scoprire come funziona la macchina amministrativa, con l’obiettivo di far maturare in loro il senso di appartenenza alla collettività, il rispetto delle regole di vita democratica e la consapevolezza dei propri diritti e doveri di cittadini.

A fare gli onori di casa saranno il sindaco Paolo Truzzu, il segretario Giantonio Sau, il presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, e l'assessore alla Pubblica istruzione, Marina Adamo. I bimbi arriveranno con gli scuolabus da quattro scuole: quella di via Is Guadazzonis, dall’Istituto comprensivo “Randaccio - Tuveri - Don Milani”, dal “Satta – Spano - De Amicis” e dal plesso di via Angioy. Nel corso della mattinata sarà presentato il materiale informativo sull'attività che svolge il Comune e, in particolare, sul ruolo e le funzioni di sindaco, Consiglio e Giunta, oltre ai servizi comunali. Gli studenti avranno la possibilità di interagire con i rappresentanti istituzionali facendo loro delle domande e alla fine faranno una visita guidata attraverso le sale di Palazzo Bacaredda.

