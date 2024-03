«Dai bagagli al cambio di tariffa, troppi costi extra su ogni volo» 

«Sulla continuità territoriale serve un taglio netto con il passato». È quanto chiedono alla nuova Giunta regionale le sigle sindacali (Uiltrasporti e Filt Cgil) che ancora una volta denunciano, davanti a un unico bando sulla continuità territoriale per l’Isola, l’applicazione di diverse regole da parte dei vettori che operano nei tre scali sardi, creando così confusione e incoerenza tra i servizi offerti ai passeggeri. «Non appena la nuova Giunta si sarà insediata, dovrà farsi subito garante del diritto alla mobilità dei sardi e del rispetto delle regole da parte delle compagnie. Questo in attesa di un modello che presti maggiore attenzione alle necessità dei passeggeri e dei sardi, piuttosto che alle esigenze di cassa delle compagnie», affermano i sindacati, consapevoli però che l’attuale bando, in scadenza a ottobre, rischia di essere prorogato a causa dei tempi troppo stretti per prepararne «insieme anche alle associazioni di categoria» uno nuovo.

Le criticità

«Segnaliamo da mesi una diversa applicazione delle regole della continuità territoriale da parte di alcuni vettori che gestiscono i voli dagli scali del Nord Sardegna verso gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino. La Regione, appena sarà formato il nuovo governo, deve fare le dovute verifiche e richiamare le compagnie al rispetto delle regole previste dal bando», afferma Elisabetta Manca, segretaria regionale Uiltrasporti.

I punti

Quali sono le norme non rispettate? «Per esempio, è previsto che il biglietto per i residenti possa essere modificato o cancellato entro un’ora dalla partenza del volo, ma con alcuni vettori è possibile farlo solo entro tre ore. Inoltre, se un passeggero residente acquista erroneamente la tariffa agevolata dedicata ai lavoratori, in cui non è incluso il bagaglio da stiva, è costretto a pagare un nuovo biglietto», spiega Manca. Va peggio a chi può usufruire della tariffa lavoratori, sempre agevolata, ma non essendo residente e non potendo dimostrare di avere il requisito «è costretto a pagare una tariffa “last minute” di 300 euro pur essendo ancora vendibile nelle biglietterie aeroportuali quella più bassa».

Nota dolente sono anche i call center, sempre più difficili da contattare secondo i sindacati. «Spesso si rimane in attesa anche 25 minuti senza riuscire a parlare con un operatore sebbene anche questo sia un servizio che le compagnie che si aggiudicano la gara devono garantire. È inammissibile e inaccettabile quanto accade e come viene continuamente gestito questo servizio», tuona il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu, ribadendo che prima di entrare nel vivo della stagione estiva è opportuno «per evitare ulteriori situazioni di disagio e garantire trasparenza», richiamare i vettori al rispetto delle clausole previste dal bando.

I ritardi

«I problemi riguardano anche il check-in online e i bagagli: in caso di smarrimento non c’è possibilità di farselo recapitare a casa, ma si è costretti ad andare a recuperarlo in aeroporto, dovendo in alcuni casi percorrere centinaia di chilometri», prosegue Manca che punta il dito anche sulla mancata attivazione, in due scali su tre, di «servizi che in vent’anni sono sempre stati garantiti, come il trasporto di passeggeri in barella e con l’ossigeno».

