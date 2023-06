Dai 6.305 all’esordio in coppa ai 16.248 nell’ultima col Bari 

Un esercito da 312.421 persone, aumentato notevolmente nel momento decisivo: questo il dato complessivo sugli spettatori alla Domus, nelle 23 partite stagionali in casa. Il record proprio all'ultima, 16.248 persone per l'1-1 col Bari tre giorni prima dell'impresa al San Nicola. Dal Südtirol, sabato 1 aprile, mai sotto quota 15.000: lì furono 16.125 (sold-out nei settori ordinari), appena 7 in meno rispetto alla successiva col Frosinone. Poi la discesa ai 15.307 con la Ternana e a seguire sempre in crescendo: 15.502 col Palermo, 16.054 col Venezia nella prima dei playoff e 16.110 nel memorabile 3-2 al Parma. Testimonianza di come, col passare delle giornate e dopo la svolta del 4-1 l'Ascoli (coi fischi all'intervallo sullo 0-1 delle "sole" 12.050 presenze), il pubblico si sia sempre più avvicinato alla squadra, spingendola al trionfo.

L'ascesa

Record negativo all'esordio dopo la retrocessione, 5 agosto col Perugia in Coppa Italia: appena 6.305 persone, di venerdì pomeriggio. Con gli umbri anche l'unica altra sotto 10.000, l'11 dicembre nel momento più basso e con la contestazione a Liverani: 9.952. Ranieri ha ridato entusiasmo, col primo sold-out nel grande ritorno il 14 gennaio col Como (16.150). Differenza evidente: la media nel girone d'andata è 12.795 (10 partite), salita a 14.417 nel ritorno (9 gare) e chiusa con l'exploit a 16.137 nelle tre dei playoff. Coi biglietti andati a ruba in poche ore per la finale col Bari, le lunghissime file fuori dalle rivendite autorizzate e l'aggiunta dei circa 1.200 in settore ospiti al San Nicola, dei tantissimi al Tardini e delle migliaia a esultare per la promozione da Cagliari tra il maxischermo alla Fiera, la festa in piazza Yenne e l'attesa in piena notte in aeroporto. E tanti ora attendono l'apertura della campagna abbonamenti. (r.sp.)

