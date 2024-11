d’agostino fa volare il sant’elena 

Sant’Elena 2

Arborea 1

Sant’Elena (4-3-3) : Serra; Dessì, Pinna (33’ pt Amud), Angiargia, Minerba; Rotaru, Delogu, Pilleri; Mattana (1’ st Giancarli), Iesu (24’ st Ferro), D’Agostino (31’ st Piras). In panchina Celli, Tamburini, Pisano, Perinozzi, Onnis. Allenatore Rinino.

Arborea (4-2-3-1) : Petucco; Sperandio, Mascia, Popescu, Zonca (14’ st Capraro); Di Paola (23’ st Atzeni), Passalenti (41’ st Angioni); Serpi (39’ pt Fadda), P. Atzeni, Pibiri; Darboe. In panchina Sitzia, Cicu, Cillano, Oliva, Vargiu. Allenatore Battolu.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : pt 16’ Pibiri, 26’ D’Agostino; st 12’ D’Agostino.

Note : ammoniti Pibiri, Dessì, Ferro.

A Mulinu Becciu torna alla vittoria il Sant’Elena, che si impone di misura sull’Arborea in rimonta e grazie alla doppietta di D’Agostino.

In avvio fioccano subito le occasioni da gol: al 6’ Pibiri si invola in contropiede ma Serra è abile a respingere la conclusione. Al 10’ rispondono i padroni di casa: Dessì crossa al centro per Minerba che spedisce di testa a lato. Nell’azione successiva Darboe scappa sulla destra e calcia in porta ma Serra respinge. Al 14’ ci prova D’Agostino di sinistro dal limite, devia Petucco.Al 16’ passa in vantaggio l’Arborea: Pibiri si invola e fa partire un destro dal limite che si insacca dopo la deviazione del portiere. Al 26’ arriva il pari del Sant’Elena con D’Agostino, che riceve palla in area e calcia di sinistro, Petucco respinge e poi l’ex Monastir è lesto a depositare in rete.

Al 27’ padroni di casa vicini al vantaggio ancora con D’Agostino, che entra in area e calcia ma il portiere para. Alla mezz’ora il Sant’Elena continua a collezionare chance: prima D’Agostino lancia per Iesu che calcia però centrale, poi Mattana serve il numero 9 che calcia a colpo sicuro ma Petucco salva. Al 47’ occasione per l’Arborea con Pibiri che si invola sulla sinistra e calcia, Serra respinge.

In avvio di ripresa i padroni di casa spingono alla ricerca del vantaggio e al 12’ vanno a segno: Rotaro fa partire un cross su cui interviene D’Agostino che spedisce di testa in rete. Al 29’ ancora occasione per il Sant’Elena con D’Agostino che recupera il pallone e si presenta davanti alla porta, ma si fa ipnotizzare ancora dal portiere. Nel finale gli ospiti provano a cercare il pari ma i padroni di casa chiudono bene gli spazi.

